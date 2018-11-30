投資協定 台英合作大有可為

2018年11月30日 01:28 中國時報 謝錦芳 ／倫敦專訪 ／倫敦專訪

我駐英國代表林永樂大使指出，英國國會12月20日休會前，須完成脫歐協議投票程序，變數仍大。英國脫歐後將爭取與歐盟以外第三國締結自由貿易協定（FTA），未來台英之間合作機會大，台灣將積極爭取與英國洽簽雙邊投資協定（BIA）與FTA。

據統計，英國前20大貿易夥伴有半數以上為歐洲國家，前五名為德、美、荷蘭、中、法等，台英去年貿易總額為57億餘美元，占台灣對外貿易總額約1％。

投資方面，英國投資台灣累計92.7億美元，逾300家英商，為我第2大歐洲外資來源國，投資產業包括金融保險、證券投資、醫藥、批發零售、化學及電子資訊等。台灣赴英投資累計達31.4億美元，約180家台商，為我對歐洲投資第1位，主要為電子資訊、金融服務、海空運輸。

英國脫歐過程充滿不確定性，跨國企業紛紛延後投資計畫，林永樂指出，英國經濟基本面穩健，金融服務業是強項，其他包括觀光、航太、創意產業等都領先，預估脫歐對經濟衝擊有限。至於未來英國與歐盟的關係，他表示，較可能採取超加拿大模式，一切看雙方的協商而定。

英國脫歐對台商衝擊多大？林永樂表示，「台英在投資與貿易額不大，短期不至於有太大影響，科技廠商友訊計畫把倉儲據點移往荷蘭，部分金融業打算在歐陸增加據點。台灣餐飲業者鼎泰豐預計12月5日在倫敦開設分店，食品業者漢典也計畫在英國投資擴廠，以中央廚房供應超市、餐廳肉品，顯示台商對英國脫歐前景仍充滿期待。」

英國脫歐對台灣的啟示？林永樂認為，英國雖公投結果要脫歐，但梅伊主張在貨品貿易方面要與歐盟維持緊密關係，排除關稅與非關稅障礙。台灣是開放經濟體，必須加強區域整合。未來台英之間的合作空間很大，包括離岸風電、智慧城市、無人自動駕駛、電動車、5G等方面。（系列完）

(中國時報)