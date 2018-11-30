郭富城 二度當爸沒否認

2018年11月30日 01:28 中國時報 李承陽 報導

郭富城來台出席代言活動，聊了不少爸爸經。（陳俊吉攝）

天王郭富城29日來台，頂著一頭黃髮、搽金色指甲油出席代言活動，日前傳他的愛妻方媛二度懷孕，現場他仍表示要先賣關子，不過預告過年會告訴大家新喜訊，還說自己喜歡大家庭，「雖然不可能像球隊那麼多人，但成員多一點滿好的，生男生女都很好。」暗示二度當爸的意味濃。

郭富城女兒現在1歲多，已看出遺傳父親的動感天分，他會放自己的歌給女兒聽，女兒也會隨旋律擺動，至於是否贊成小孩長大後當星二代？他說：「先念好書再說。」

郭富城最近感受到幸福的事就是女兒愈來愈活潑，除了漸漸會走路，還牙牙學語，假裝跟老爸講電話，還會跑去捱在他的心窩，「那一下我整個心都融化了。」

一周運動4次

郭富城今年拍了3部電影，也接續2016年啟動的世界巡迴演唱會，接下來到過年，工作都會以巡演為主，明年8月有機會來台開唱。出道將近30年的他，對自己相當要求，平日嚴格控制飲食，固定一周運動4次，每次都做30分鐘的有氧運動，「從來不偷懶，不能臨時抱佛腳，我演唱會8成唱跳，肺活量不好上台會很難受。」

53歲的郭富城坦承維持運動是苦差事，但尊重自己的工作，「大家都知道我愛吃火鍋，所以會有懲罰性的運動。」例如平常運動30分鐘，吃多了就增加到45分鐘到1小時，天王養成不簡單。

(中國時報)