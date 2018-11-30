夏于喬宋芸樺爸媽搞錯女兒

2018年11月30日 01:28 中國時報 報導李承陽

由趙德胤執導，吳可熙、宋芸樺、夏于喬主演的新片《灼人秘密》，29日舉行殺青記者會，當中被譽為無血緣雙胞胎臉的宋芸樺跟夏于喬，兩人在片中造型、設定完全不一樣，同框對戲的鏡頭也不多，只有一幕兩人衣服穿得很類似，宋芸樺形容：「很像電影《鬼店》中雙胞胎在電梯的那一幕。」

雖然趙德胤從雙姝進組到殺青，都不覺得兩人相像，且因為角色設定，她們戲裡戲外幾乎都沒交集，但夏于喬坦承連自己的父親都會搞錯；宋芸樺則說爸媽看報紙，都會把女兒認錯。

宋芸樺跟吳可熙為電影學包水餃，包出好情誼，在片場包了不下3000顆水餃，除了供應電影劇情需求，也當成背景道具，而且工作人員每天都要吃多出來的水餃，趙德胤說宋芸樺習得手藝後，即使沒戲也得到場包水餃，吳可熙則掛保證：「我們如果開水餃店，絕對不輸八方雲集，瘦、肥肉比例、選用奶油高麗菜，都非常挑剔。」

夏獨居鑽研角色

開拍前，趙德胤開100部電影清單給宋芸樺當成功課，她為看完所有電影，特地住進商旅2周，期間只看電影、讀小說、吃東西；而夏于喬為進入角色情緒，更是出狠招封閉自己，「我刻意搬出來獨居，還拔掉所有的網路線。」

片中夏于喬跟吳可熙有打戲，劇組請來武術指導但完全沒發揮作用，夏于喬解釋：「女人打架沒套招的啦！」趙德胤加碼透露，片中還有10位知名演員還沒曝光。

(中國時報)