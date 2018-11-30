郭安妮跑校園冒記者口頭禪

郭安妮（次排右起）與大陸主持人郭濤一起前進校園。

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中國時報
報導
主播張以仁（左）、郭安妮一起主持《夢想大學堂》。

中視《夢想大學堂》明（12月1日）起播出全新一季節目，型男主播張以仁、甜心主播郭安妮與大陸知名主持人郭濤、祁漢一起帶觀眾進行兩岸校園文化及青年生活交流。張以仁笑說，在佛光大學擔任教授的老婆一看完節目預告就變頭號粉絲，還笑問他：「什麼時候要來我們學校訪問呢？」

兩位主持人29日在記者會上分享主持趣事，郭安妮坦言，主持節目不像播報新聞，她經常冒出記者的口頭禪「我們現在所在位置是」，有如正在新聞連線，或出現正經八百的介紹詞，而被導演喊卡糾正。張以仁過去則主跑社會新聞並主持政論節目，訪問學生和老師時口氣竟會不自覺會變凶，像質問犯人般嚴肅。

深入兩岸校園

郭安妮說，以前採訪或播報時，都會先試一次再開拍，但主持時導演完全不給試，有時還假裝讓她練習，結果故意把最不OK、最有「笑」果的畫面拿來呈現，「所以節目中我常像諧星一樣出糗」。她透露自己平常播報新聞時，就常利用進廣告空檔躲在背板後做深蹲、乘機運動，也常因此被導播罵。

在美國讀大學的郭安妮，因節目有機會深入兩岸校園，體驗不同科系文化，最令她印象深刻的是貴州大學，竟然設有「釀酒與食品工程學院」，課程就是品嘗茅台酒，她入境隨俗也淺嘗了一口，立刻滿臉通紅、眼神呆滯，差點無法繼續錄影。

(中國時報)

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