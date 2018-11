2018年11月30日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

謝震廷29日舉辦《愛麗絲 Where Are We Going?》發片記者會,他兩年前拿下金曲新人獎時「備感壓力」,獲獎隔天恐慌症發作,從自家樓梯摔下,還推掉各方演出邀約。由於他母親今年8月診斷罹癌,他拿出過去40多萬積蓄,讓母親進行胰臟腫瘤切除手術,並一肩扛起家計,包括每月2萬元房租、弟弟學費及女友的生活費,經濟吃緊的他一度窮到身上僅剩5元。

謝震廷13歲時參加《超級星光大道》歌唱比賽,成為年紀最輕的參賽者,卻也因上電視,讓當時就讀國中的他飽受霸凌,加上父母對他歌唱意見不一,導致家暴等問題而離異,於是他16歲開始獨立生活,19歲患憂鬱症服藥至今,目前每天仍吞12顆精神用藥,近期靠幫歌手寫歌收入及經紀公司給付的月薪度日。

他的母親與女友張瑀昨出席記者會力挺,送上「家」的字板,張瑀感性表示:「希望全新的謝震廷能找到心目中的家,生活可以快樂、可以悲傷,只要有人陪著他。」他媽媽則說:「心目中的家充滿了愛,接下來我們一家三口要住在台北。」除了母親、女友,謝震廷也計畫將小11歲弟弟接來台北同住。

