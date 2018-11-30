陳漢典賣聲 求粉絲救命

陳漢典不當一片歌手，之後將再推音樂作品。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
陳漢典從小表演慾旺盛。

陳漢典從小熱愛表演，最大信心來自台下笑聲，近日轉戰歌壇推出首張EP《先不要》，爸媽率先訂了10張專輯分送親友，還為此買了台CD音響放在客廳播兒子的歌，以他為傲；對於不少歌手搶在年底發片瞄準明年金曲30，陳漢典嚇喊不敢想，但若入圍？他一如往常搞笑說：「不論任何項目，只要入圍…叫囂了啦！」

陳爸任職書記官，陳媽則是家庭主婦，親子相處猶如朋友，陳漢典說：「我叛逆期有次忘了什麼事跟我爸對嗆，我罵他一個字的髒話，他回罵我三個字的髒話，我想了一下跟他說：『沒錯，你有！你有做這件事，不然怎麼會有我！』」父子對看幾秒後忍不住笑出來，不過他早忘了為何而吵。

陳漢典在《康熙來了》扮演丑角，他打從心底覺得無所謂，也「從來沒往心裡去」，不少人認為，諧星搞笑的另一面，是為了掩蓋內心憂傷，這樣的理論套在他身上看似不通，但其實他初出道時曾陷低潮，落魄到每天靠劇組便當果腹，堅持3個月才熬出如今的陳漢典。

他當年以《全民大悶鍋》模仿比賽冠軍之姿加入該節目，演了2次後卻連續3個月沒通告，他不氣餒每天報到，終於上場時卻因演技生疏讓觀眾反感、罵聲不斷，遭批「滾出這個節目」、「不要再丟人現眼了」！直到某次郭子乾跟他說：「不要去想自己該怎麼演，只要把耳朵打開就會演了。」才打通他表演神經任督二脈。

新歌拚百萬點擊率

出道12年，主持、演戲得心應手的陳漢典，硬是燒了500萬存款發片，他逢人宣傳：「拜託大家救救陳漢典，你來看（MV）就知道我是認真，絕對不是來鬧、來玩的，〈先不要〉、〈愛情有你〉只要YouTube點擊破百萬，就辦粉絲見面會，沒有期限！」

(中國時報)

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