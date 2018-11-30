蔡康永置身書屋 呼吸就順暢

蔡康永認為根據目的地選書相伴，會讓整趟旅行更加分。（何書青攝）

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中國時報
報導（上海傳真）
蔡康永（左）昨出席「快閃書屋」開幕記者會，擔任一日屋主並分享閱讀與旅遊趣事，Booking.com中國區行銷總監陳淵也一同出席。（何書青攝）
「快閃書屋」2樓特別設置的臥房寬敞溫馨，讓房客在書香氣息中入眠。（何書青攝）
Booking.com首在亞洲推快閃書屋

特色住宿蔚為風潮，全球訂房網Booking.com首度在亞洲推出「快閃書屋」，把上海今年才開幕、2層樓的文藝書店「幸福集薈」，改造成每晚限量2位旅客包棟過夜的書屋，還騰出閣樓空間打造時尚文青臥房，29日書屋開幕首日，邀來蔡康永擔任一日屋主，並分享書本為旅程帶來的美好影響。

「只要在一個空間裡見到很多書本，呼吸就非常順暢！」愛書成癡也熱愛旅遊的蔡康永說，書本能讓旅行更加分，而且一定要根據目的地來選書，相關度高的書本不但可讓人更投入故事，也會讓旅途更有感覺和想像力，他認為很可能因為隨意翻到書本的某一章節就得到啟發，然後改變既有行程，反而能設計出驚喜的獨特旅程；甚至在哪裡看什麼書都講究，他笑說：「像在飯店廁所，我就會放看個1、2則就能有啟發的書。」

玻璃天花板仰望星空

快閃書屋將2層樓的書店空間規畫出不同區域，1樓有能發懶的客廳台階，還有以「小王子」為主題打造的室內花園、藤椅，2樓臥房具備寬敞的空間、雙人床、桌椅、壁爐擺飾，愜意又溫馨，房中的玻璃天花板還能仰望夜空，木質地板陽台則擺著地毯、懶骨頭、抱枕，處處是驚喜。

(中國時報)

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