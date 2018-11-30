2018年11月30日 01:28 中國時報 潘鈺楨 報導

古力娜扎搶先穿香奈兒早春度假系列，粉色格紋亮片刺繡斜紋軟呢洋裝26萬1500元，讓她好氣色擋不住。（CFP）

朴敏英的露肩白禮服，銀色條紋與古典圖騰設計，看來高貴典雅。（CFP）

朴敘俊以酒紅色絨布西裝搭配白襯衫，展現低調奢華。（CFP）

井柏然勇於挑戰，穿上香奈兒秋冬深棕色格紋斜紋軟呢外套20萬1500元，搭珍珠與金屬墜飾項鍊7萬3000元，展現暖男氣質。（CFP）

唐嫣以紅色小洋裝露肩，腳踩Roger Vivier過膝長靴，拎著同牌Broche Drape手拿包7萬7200元，美豔俏辣。（CFP）

《時尚COSMO》28日晚間在上海舉辦「COSMO時尚美麗盛典」，一線明星紛紛到場，當晚「金秘書CP」同台是一大看點，被爆低調交往3年的2人難得同框，雖然只有下台時朴敘俊用手為朴敏英指引方向短短幾秒的互動，但還是讓粉絲為之瘋狂。

《延禧攻略》富察皇后秦嵐，則一改戲裡溫柔婉約形象，穿Alberta Ferretti黑紗禮服，高衩開到大腿根，翹臀若隱若現，搭配卡地亞珠寶、大波浪捲髮及鮮豔紅脣，十分嫵媚動人。

古力娜扎搶穿香奈兒早春系列，在粉色斜紋軟呢套裝與帽子襯托下，給人溫柔好女孩氣質。井柏然則出乎意料，選擇以黑色高領衣套上香奈兒秋冬格紋斜紋軟呢外套，甚至配上香香招牌的珍珠長項鍊，打造率性男人韻味。

唐嫣微性感放送喜氣

唐嫣則沒浪費筷子腿，選擇紅色短洋裝，配法國品牌Roger Vivier過膝長靴與Broche Drape手拿包，扣飾與蝴蝶結設計，俏辣中流露新婚喜氣；佟麗婭則穿Oscar de la Renta粉色禮服，宛如公主般仙氣逼人；楊冪挑J.Mendel荷葉邊淺藍色長裙，一轉一動裙擺搖曳顯得輕盈優雅；這場活動還有景甜、奚夢瑤、劉昊然、韓庚等近百人到場助陣，氣勢驚人。

男星方面，男人味爆發的還有「副會長」朴敘俊，酒紅絨布西裝搭配白襯衫，走的是一個低調奢華風格。

(中國時報)