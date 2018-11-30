廖柏雅動靜間找旋律

自小學習古典樂的廖柏雅，新專輯改用歌聲講故事，把流行樂融合到生活當中，穿Vivienne Westwood 2019春夏系列寶藍色成套西裝7萬8000元、塗鴉格紋襯衫2萬100元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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廖柏雅自許要當「超人類」，鏡頭前也展現充足活力，要把生命活出最大可能，穿Vivienne Westwood 2018秋冬系列Alcoholic軍綠色不對稱連身褲5萬400元、War and Peace塗鴉帆布鞋1萬1900元。（JOJ PHOTO攝）
Vivienne Westwood 2018秋冬系列Maasai格紋後背包，1萬8800元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood 2018秋冬系列綠色格紋大衣，6萬600元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood 2019春夏系列Albert英國國旗印花腰包，1萬9200元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood 2019春夏系列Anat字母項鍊，8500元。（Vivienne Westwood提供）

廖柏雅Kevin自幼學習小提琴，古典樂像是呼吸般自然，頂著畢業於茱莉亞音樂學院光環的他，卻毅然決然投身流行樂，改用歌聲講故事。Kevin說：「唱歌跟拉小提琴的反應和互動是很不一樣的，小提琴很大一部分會有距離，我覺得有歌聲才可以真正把流行融合到大家的生活裡。」於是，經歷3年自基礎發聲起的磨練，他終於站到台前，變身成為像新專輯名稱《超人類》般的存在。

活出生命最大可能

廖柏雅心目中的「超人類」，並非擁有騰空遁地的超能力，而是要把生命活出最大的可能，縱使遇到撞牆期也要時刻珍惜。談起開始決定當歌手時遭遇的種種打擊，遮住嘴巴的封面造型，就是獻給那些不看好他的人，他笑說：「謝謝他們給我的動力跟鼓勵，讓他們知道我願意接受這個挑戰。」

一手包辦專輯製作

一手包辦專輯詞曲創作及製作的他，從注入電音元素的〈愛上陌生人〉，到唱到摔譜架的慢歌〈會不會你也想念我〉，廖柏雅整體混搭的造型打破正式與休閒的界線，反倒是為自己的音樂總結，「我覺得他們就是不一樣的東西，沒有什麼好壞跟level高低（的區別），重要的是怎麼把元素混合在一起。」

鏡頭前，他搶先穿上Vivienne Westwood 2019春夏寶藍色西裝與塗鴉襯衫，展現設計師跳脫世俗，以時尚拯救世界之道。系列整體以倫敦薩佛街（Savile Row）剪裁輪廓出發，藉由龐克女王筆觸添色，自細節建構美學觀點。2018秋冬系列則保有反骨脈絡，連身褲、格紋大衣等單品，均以多元文化拼貼出獨特個性。

(中國時報)

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