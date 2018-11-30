蛋撻、霜淇淋 買１送１搶食去

今（11月30日）泰昌餅家招牌蛋撻買1送1，每個售價35元，每日限量販售。（泰昌餅家提供）

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中國時報
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香港蛋撻名店泰昌餅家今（30日）買1送1最後一天，昨已在Global Mall板橋車站店掀起滿滿排隊潮。（泰昌餅家提供）
星巴克自（明）12月1日至25日連續25天舉辦「開啟你的耶誕驚喜禮物」活動，除了有好友分享買1送1外，還有第二杯半價等不定優惠。（星巴克提供）
GODIVA耶誕驚喜，周末（12月1日、2日），限定推出巧克力霜淇淋買1送1。（GODIVA提供）
COLD STONE冰淇淋今（30日）起，連續3天只要出示動物圖案，就可享第2杯20元優惠。（COLD STONE提供）

甜點買1送1風潮又來了！知名星巴克、COLD STONE、GODIVA等都在近日開跑買1送1，或第2件折扣優惠，提早迎來耶誕浪漫驚喜；加上蛋撻名店「泰昌餅家」昨（29日）在台開幕，更引發上百位排隊人潮，民眾搶美食小確幸不可錯過。

香港知名曲奇蛋撻「泰昌餅家」昨（29日）在Global Mall板橋車站店B1美食街開幕首店，也是繼新加坡後的海外新分店，今最後一天舉辦招牌蛋撻買1送1，單個售價35元，限量100多組。

咖啡豆、糕點都有優惠

甜點部分，GODIVA獻上「巧克力霜淇淋買一送一」，在本周末12月1日、2日連續兩天限定推出（臻選濃醇黑巧克力味霜淇淋不加入）。COLD STONE冰淇淋首次以「動物派對」為概念，除推出冰淇淋蛋糕88折優惠，今（30日）起至12月2日連續3天，只要出示身上任一處或手機內的動物圖案，購買冰淇淋即享第2個售價20元，共同分享甜蜜滋味。

星巴克將於本周末（12月1日起）連續25天舉辦數位體驗活動「開啟你的耶誕驚喜禮物」，民眾每日可至官網活動畫面，點選耶誕樹上的禮物盒，即可獲得耶誕專屬優惠。獎項除了有好友分享買1送1外，還有第2杯半價、咖啡豆88折、商品9折，及糕點88折等不定優惠。

(中國時報)

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