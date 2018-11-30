新款空氣清淨機 涼暖三合一

Dyson Lightcycle檯燈，預計明年3月在台上市，價格未定。（Dyson提供）

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中國時報
報導石欣蒨
BRISE全新旗艦機種C600，CADR值達620立方米／小時，擁有多效合一複合式過濾技術，還有首創天使燈可顯示過敏風險，3萬2800元。（BRISE提供）
全新的Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機，12月31日前購買享新品上市價2萬4900元，定價2萬6900元。（陳俊吉攝）

空汙不僅僅止於戶外，室內的空汙也需要多加關注，昨（29日）Dyson就發表了全新的Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機，擁有新型感應器，還有LCD螢幕即時顯示空氣品質，以及高效的淨化效能；另外同場更推出了可針對不同場景、作息、當地日光以調節色溫和照度的Dyson Lightcycle檯燈，預計明年3月在台上市。

全新的Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機採用了獨創演算法，將讀取3個感應器採集到的資料，轉化成空氣品質數據，可於其LCD螢幕顯示之餘，還可搭配手機APP，即能看到空氣品質，進而調整風量等選擇，而且全新升級的濾網，比上一代多了60％的HEPA玻璃纖維，可有效過濾99.95％小至PM0.1的空氣傳播微粒，另加強3倍活性碳，訴求可更有效捕捉各種有害氣體。

而BRISE今年也推出了全新的C600空氣清淨機，主打CADR值達620立方米／小時之餘，還能維持最大運轉聲量僅約60分貝，能為家中安靜地帶來健康空氣，搭載雙側進風、360度無死角的新風道設計與多效合一複合式過濾技術，加上了整合PM2.5、VOC氣體、溫度、溼度感測器4種感應器，能完成各方監控之餘，更首創「抗敏天使燈」可顯示過敏風險，「看得清楚」更安心。

(中國時報)

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