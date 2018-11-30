HYUNDAI KONA 全能駕馭 90萬有找

HYUNDAI昨（29日）發表全新跨界小休旅KONA，兼具前衛個性化的外觀內裝，搭配四輪傳動的越野特性，鎖定心態年輕、喜歡挑戰、重視自我風格的自駕型車主。

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中國時報
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多功能方向盤，左手為娛樂、右手為定速。（陳大任攝）
空調面板、排檔座、出風孔皆飾以鮮紅色。（陳大任攝）
Lock鎖定裝置可提高克服惡路的越野能力。（陳大任攝）
運動化座椅配有紅色縫線、安全帶和飾條。（陳大任攝）
6：4椅背可傾倒，靈活增加車主的擺放需求。（陳大任攝）
行李廂空間361L，椅背完全放倒則可達1143L。（陳大任攝）

熱鬧滾滾的休旅車市再添生力軍，HYUNDAI昨（29日）發表全新跨界小休旅KONA，兼具前衛個性化的外觀內裝，搭配四輪傳動的越野特性，鎖定心態年輕、喜歡挑戰、重視自我風格的自駕型車主。新車提供躍動與極致兩種車型，各有單色及雙色塗裝，共4個車款，售價自88.9萬元起。

HYUNDAI KONA分離式頭燈是一大特色，車側亮點則是飛翼外擴式輪拱，後座還有三角窗設計，車尾也以分離式尾燈與車頭相呼應，而Two-Tone懸浮式尾翼更是耀眼。在集團設計總監Luc Donckerwolke操刀下，成為同級中唯一奪下2018德國紅點、iF設計、Good Design Award、IDEA Design Award等四大獎殊榮的車款。

發表會前，南陽現代汽車舉辦媒體試駕。一坐進KONA即可感受海灣式中控台帶來開闊的視覺感，黑色頂篷、紅色安全帶及亮色內裝飾板，則營造出跑車化的氛圍。若就車室空間來看，頭、肩的空間不錯，這在小型休旅車中表現可圈可點，尤其前座有腰部支撐、後座有腿部支撐。

實際駕馭KONA，前懸吊麥花臣、後懸吊多連桿搭配井字型強化副車架的設定，能有效抑制過彎側傾，且能感受媲美鋼砲般精準俐落的過彎反應。全新的HYUNDAI SmartSense動安全科技整合LDW車道偏移警示、FCW前方撞擊警示、FCA前方主動煞停輔助、HBA智慧型頭燈配備，其中DAW駕駛疲勞警示系統與LKA車道偏移輔助兩項主動科技配備，更是KONA超越同級對手讓駕駛行車安全達到滴水不漏境界的最佳守護利器。

(中國時報)

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