2018年11月30日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

黃欣儀和其他輪椅族朋友也一起到日本旅遊。（黃欣儀提供）

黃欣儀藉著旅行找到人生希望，更成為全台首位有證照的「輪椅導遊」，手持掛著小熊的導遊棒，帶領其他輪椅族上山下海觀看台灣的美景。（陳怡誠攝）

全台第一位取得導遊資格的「輪椅族」身障者黃欣儀，29歲起再也無法自己走路，但在復健過程中，她逐漸發現到戶外遠比關在室內好，不甘被困在醫院裡，決定坐輪椅四處旅遊，不只玩遍國內外，更成為專業的「輪椅導遊」，在帶團前一定自己開車去勘景，確認景點的無障礙設施，讓更多輪椅朋友能享受旅遊樂趣，「現在回想，如果不是因為生病，我也不可能去這麼多地方旅行。」

珍惜今天 不留遺憾

46歲的黃欣儀外表充滿朝氣，坐著電動輪椅看似行動自如，但她身邊總有印尼看護阿琳（Ningrum）陪著，一問才知道，她近年又因為腿部血管炎，差點要截肢，用高壓氧治療才逐漸好轉，「我很拚，那時一三五去醫院作高壓氧，二四還帶團去武陵農場玩。因為我不知道自己還能不能有明天，所以我會想，我現在還能再做什麼？能做就趕快去做。」

黃欣儀27歲時因為紅斑性狼瘡引發中風，左半身癱瘓，發病前她才剛剛結婚，幻想有先生有小孩的家庭生活，「我曾經被人誇過走路姿態很好看，所以那時拚了命去醫院復健，就是想要恢復成以前的樣子，想要再穿上高跟鞋走路。」沒想到29歲那年又因為脊髓炎雙腿無力，從此必須坐輪椅，先生無法承受，決定離婚。

改變想法 尋找出路

黃欣儀回憶，第一次發病時打擊最大，「家人總跟我說要有信心，但這種時候要怎麼有信心？我原本就是對自己要求很高的人，在生病前我總覺得，有病就找醫生，頂多開刀就會好轉，很難想像從此身體好不了。我曾經每天哭，也想過要輕生，後來因為接觸宗教，我開始改變想法，尋找自己的出路。」

黃欣儀想出門，但為了不麻煩家人，決定去考身障駕照，也將車改裝成用手操作。第一次出遊時，她找朋友一起開車去擎天崗，在大自然中努力爬樓梯復健，帶給她很大的鼓舞，「造成障礙的是環境，不是障礙的人。我出《無障礙旅遊：跟著輪椅導遊玩台灣》這本書，就是希望更多輪椅族朋友能不要害怕，一起走到戶外，一定能讓環境愈來愈好的。」

(中國時報)