揪團出發 獨樂樂不如眾樂樂

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中國時報
／專訪

黃欣儀的導遊旗上掛的不是旗子，是兩隻小泰迪熊布偶。她剛去烏來內洞玩回來，驚喜發現那裡的無障礙設施又重新修復，「這18年來，我無論去哪裡玩，碰到問題就打電話抗議或反映，一點一滴的看著這些景點、餐廳的無障礙設備從無到有。其實很多單位不是沒有心要做，所以身障者更要勇敢反映，才能讓大眾了解需求。」

身體的病痛，加上環境的不便，出門和朋友聚餐這樣簡單的事，對輪椅族而言也是困擾，「我曾經跟同學約吃飯，因為脊髓損傷感覺不到大小便，尿布傳出異味才發現，當時真的非常難過。」也曾有輪椅朋友跟她訴說在公共廁所導尿時，因為沒有夠大的尿布台，只能躺在廁所地上處理，從此不敢再出門。

不只是自己出門不方便，輪椅族也不像其他「直立人」（輪椅族對非輪椅使用者的稱呼）可以隨時揪團、多人同行。黃欣儀表示，「像是每班高鐵只有4個輪椅座位，如果10多人一同出遊，就要分搭3、4班車，更只能打電話訂票。雖然有低底盤公車，到現在還是有司機一看到輪椅就立刻關門開走。」

黃欣儀表示，在帶團前，她每次和看護兩人一起旅遊，在網路上分享照片時，總有其他輪椅族朋友留言表示很羨慕，「我也希望眼前的美景不只是我一個人看，也能和其他輪椅朋友們分享。」她說自己開始帶輪椅團是「憨膽」，看護阿琳也開玩笑說她「很雞婆」，但她也相信「輪椅導遊最懂輪椅族的心」。

如今黃欣儀安排輪椅團行程已經熟門熟路，從交通座位安排、景點和餐廳的無障礙通道、無障礙廁所空間狀況，都會再三要求拍照確認，更實地場勘。她在新書中分享有完善無障礙空間的景點、餐廳與住宿，「無論是輪椅族或是一般人，我很希望大家都能不受限制的出門旅行。」

(中國時報)

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