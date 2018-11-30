2018年11月30日 04:11 中國時報 本報訊

嗜讀者：改寫美國文學史的傳奇編輯作者／羅伯．葛特利出版社／東美（東美出版提供）

可惡的他人和可憐的自己：即時療癒人際關係的痛與情感內傷作者／蘇絢慧出版社／究竟（究竟出版提供）

有型的豬小姐作者／李維菁出版社／新經典文化

作家李維菁生前整理近年刊載於各媒體的文字，訴說關於人生、關係、愛戀、生活、身分與創作，「我所能做的，只是面對眼前的一方白紙，一個字一個字，平凡老實笨拙地，慢慢爬。除此之外，我沒有聰明的方法去面對自己的人生。」

從《我是許涼涼》、《老派約會之必要》到《生活是甜蜜》，李維菁以細膩的文字劃開現代生活的皮肉，寫欲望、孤獨、枯渴無依的情感荒原，也寫躲不開的原生疏離與無聲社會暴力。深愛她的讀者喊她許涼涼，看她是「對單身泰然自若，冰雪聰明時代新女性新偶像」，她只說「我寫的就是尋常人的情感與生活」。

在本書，李維菁首次以「我」作為敘事者站到讀者面前，仍然天真世故、清醒犀利，但蕩開聚光燈後的天真有了歲月的爬痕，犀利的嘴角帶著笑。她總是說：「要很有型，要有自己的風格」。那時她已經非常虛弱了，但她想要寫的，還有好多好多。

■嗜讀者：

改寫美國文學史的傳奇編輯

作者／羅伯．葛特利

出版社／東美

在60多年的編輯生涯中，羅伯．葛特利替《華盛頓郵報》的葛蘭姆夫人編輯自傳，自傳出版隔年就獲得普立茲獎。他也是柯林頓總統自傳的編輯，為了讓柯林頓明白，編輯與作者不平等的結局一定會搞砸他的自傳，他對柯林頓說：「不是我替你做事，是你替我做事。」結果自傳出版後不到幾個月，就賣出兩百萬本。

電影明星洛琳．白考兒與凱薩琳．赫本；諾貝爾文學獎得主朵麗絲．拉辛、童妮．莫里森；小說家約翰．厄普代客、約翰．齊佛、約瑟夫．海勒、諾拉．艾芙倫；著名類型小說家約翰．勒卡雷、麥克．克萊頓；歷史學家芭芭拉．塔克曼等人，這些人都是他的作者。

葛特利24歲進入出版社，靠的是從小大量閱讀的成果，從此他就沒有做過與閱讀無關的工作，被認為是改變美國文學的人物。他的讀書名言是「沒讀過的就不是真的」。《華盛頓郵報》認為他是「繼與海明威、費茲傑羅合作的麥克斯威爾．柏金斯之後最重要的出版人」。

■可惡的他人和可憐的自己：

即時療癒人際關係的痛與情感內傷

作者／蘇絢慧

出版社／究竟

為什麼受傷的感覺總揮之不去？因為我們從沒學會關照與調節自己的情緒，更不懂得即時照護那些心靈的傷。人生不可能不受傷。不僅「身體」有受傷的可能，心靈也是，別再把世界歸類成「可惡的他人」與「可憐的自己」，才能告別容易受傷的自己。

只要是人類，必然會在成長過程中，經歷到情感上的失落和情緒創傷。諮商心理師蘇絢慧在書中分析十種人際關係造成的傷痛，更提供八大自救行動。如果害怕遭到排斥或拒絕，困在情緒操縱的控制與支配中，可以建立「人我界線」，明確了解自己能接受的範圍，要成為怎樣的人，由自己成全。

蘇絢慧長期投入在專業助人工作領域，已超過二十年。除了進行個人諮商、伴侶諮商、團體諮商，以及心理課程的教育之外，持續以寫作的方式，推動社會大眾關注心理健康議題，和學習關懷自我個體化的成長及發展。

(中國時報)