不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－邀韓國瑜拚觀光 讓人民有感！鄭文燦籲打破藍綠

高雄市長當選人韓國瑜（右）帶旺觀光財；桃園市長鄭文燦（左）昨盼攜手高雄拚商機。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
韓流拚觀光！　中央、綠縣市表明願與高雄合作

高雄市長當選人韓國瑜提出愛情產業鏈、拚觀光，桃園市長鄭文燦昨向韓招手合作合作，「南進北出或北進南出」都是好方案。大選結束，他有感表示，藍綠基本盤已打破，政策要不分藍綠、讓人民都有感較重要。

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基本盤已破 務實最重要

面對這次大選，鄭文燦說，大選藍綠基本盤都被打破，顯示現在不應再迷信基本盤，政策做好做對，要不分藍綠所有人都有感，比較重要。他說，任何政策不是只做給藍或綠看，而是要朝務實目標訴求比較好。政黨都有基本價值，但執政不是按基本價值，而是如何化為政策，政策內涵較重要。

談到兩地合作，鄭文燦指出，南進北出或北進南出，就是機場城市概念，很多觀光客從高雄入境，然後繞南部北上到花東，或到阿里山、日月潭再折返出境，根本很少繞到北部來，若能「不同點進出」，觀光效益會更大。

提機場城市 要把餅作大

桃園觀旅局長楊勝評說，桃園已準備好邀兩地觀光局、旅行社與航空業者，商討規畫南北進出、具競爭力的旅遊行程，把第1天或最後1天遊程留在桃園，因這種旅遊模式可帶動西部沿線觀光發展，且避免遊客走重複路線。

「桃園功能在補旅遊遺珠之憾」，楊勝評說，觀光客來台多為8天7夜，若來不及看阿里山，桃園拉拉山神木也很吸睛，若沒搭到日月潭遊艇，桃園石門水庫遊湖也有不同風情，大溪老街更是值得一遊。

桃園兩蔣園區過去因招標等因素致觀光人數下降，楊勝評說，目前重新招商，對儀隊表演、園區旅遊與擴及後慈湖、頭寮等景點，都具吸引力。

他強調，桃園雖沒愛情摩天輪計畫，但有許多甜蜜景點，如桃禧航空城酒店愛情教堂、蘆竹大古山夜景咖啡館，除約會還可欣賞沿海至機場夜景，也是桃園的軟實力，「希望南進北出或北進南出，有更便宜價格就具有更大的競爭力！」

心中沒圍牆 韓樂觀其成

韓國瑜對此表示，桃園機場是台灣北門戶、高雄小港機場是南門戶，未來若有旅行社願推「北進南出」或「南進北出」套裝行程，為兩地吸引國際觀光客，他絕對樂觀其成。

韓國瑜強調，選後南方高雄正崛起，不管聯手發展觀光或推銷農產品，只要認同「心中沒圍牆、只有道路」，包括屏東、桃園在內，都很歡迎成為高雄市合作對象。

(中國時報)

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