不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－民心之所向 南北都一樣！拋棄藍綠改拚經濟才是正道

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中國時報

新聞透視大選後，藍綠黨內政治能量洗牌，國民黨韓國瑜翻轉高雄成功，韓流蔓延看不到盡頭，民進黨鄭文燦高票連任桃園市長，靠柔軟身段穩居接班梯隊重要位置，兩人勝選共通點在於拋棄藍綠，精準抓到選民對政治厭惡，改拚經濟才是正道。

韓大鬧天宮 綠輸到脫褲

高雄2、30年來民進黨執政，藍綠基本盤始終維持4比6，屬於綠營隨便派個西瓜出來就能躺著選的穩定選區，截至今年初為止仍是西線無戰事，選情冷到冰點，誰知韓國瑜大鬧天宮，最後竟大贏15萬票，綠營輸到連敗選原因都不知如何分析。

民初學者李宗吾提出「厚黑學」學說，凡天下英雄豪傑必定「臉皮厚、心黑」，韓國瑜心腸是黑是白、是藍是綠，還得靠時間證明，倒是臉皮厚出了名，愈綠的地方他愈愛去，仗著「伸手不打笑臉人」，笑嘻嘻行遍高雄每個角落。

半年多前「韓流」還沒個影子，韓國瑜單刀赴會，直闖深綠勞工團體餐會，人家擺明支持對手，他笑說票不投給我沒關係，交個朋友而已；酒過三巡，勞工朋友大驚，以「比民進黨更像民進黨」恭維韓國瑜的交際手腕。

抹除藍綠界線，韓國瑜再打經濟議題，喊出「經濟100分，政治0分」、「拒絕意識形態陳抗活動」，民進黨雖想硬貼威權復辟標籤，反而更惹選民厭惡，從大選結果看來，全力拚經濟才是多數高雄市民心之所向。

鄭勤跑基層 藍難以招架

反觀桃園一向藍天蓋綠地，藍綠基本盤也約6比4，與高雄恰好像是鏡子的兩邊，民進黨鄭文燦上屆爆冷勝出後，今年扎扎實實以53.46％高得票率連任，打得正藍軍陳學聖毫無招架之力。

鄭文燦同樣心中無藍綠，巧妙運用行政資源加碼對退伍軍人補助，向挺藍老兵示好，跑基層也特別愛往藍營鐵票區宮廟走，一坐就是幾個小時，掛著笑容和藍營支持者話家常，聊久了藍的都變綠的，加上施政滿意度近8成助攻，大選穩穩過關。

網路酸民常說「垃圾不分藍綠」，這是對政客的極度諷刺，但換個方式來說，不管政治人物出身是藍是綠，只要肯跳脫政黨框架、走出圍牆，也不會永遠被埋沒在垃圾桶裡。

高雄韓國瑜、桃園鄭文燦就是最好的例證。

(中國時報)

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好… 新聞透視》只用嘴改革 農民不是…

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