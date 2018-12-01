新聞透視》只用嘴改革 農民不是吃素的

2018年12月01日 04:10 中國時報 周麗蘭

吳音寧的北農一遊500天被形容「搶了菜攤丟了江山」，最後一刻還堅持霸著菜攤，不向「強勢的謊言低頭」，恩師陳吉仲跟著演出揮淚斬馬稷戲碼，歹戲拖棚還荒腔走板，民進黨政府可見真的不太相信有「討厭民進黨」存在，完結篇只讓苦哈哈的農民看了更內傷。

吳音寧適不適任，從九合一選舉結果歸納分析，被下台是廣大選民用行動做的決定，即便真有所謂「強勢謊言」，也是來自執政黨內，不是藍營、不是網民，更不是農民。

韓國瑜自北農下台不是績效差，吳音寧能上台也不是因為能力好，如今看來，苦難是上天的恩賜、幸運是上天的懲罰，政治騙術高來高去，上台靠的是機會，下台則要靠智慧。

民進黨思量送走燙手山芋又能清理戰場的最佳100種方式，卻選了最糟的劇本，不叫好也不叫座，只留下一堆問號。

外傳吳音寧完結篇劇本原本並沒要逼退她，只要她沉默以對，任期會與農委會主委林聰賢同進退，未料，吳前天主動表態不請辭，上級不得不採取B計畫，斷尾解職她，而護徒心切的陳吉仲卻發表壯士斷腕感言，公開上演自走炮互打戲碼。

誠如菜農林佳新說，「如果當北農總經理只需要理想與抱負，民間也有很多高手。」吳音寧見習500天，績效好不好可受公評，但拒不備詢也無法接受批評，絕對不是合格的CEO。

同場加映荒腔走板的劇碼還有副主委陳吉仲、李退之，陳吉仲自以為是的語錄多如牛毛，李退之逼退豐年社長汪文豪的官場嘴臉，更令人不齒，在在凸顯全國農業行政事務最高主管機關的核心價值，早已墮落到「順我者昌（如吳音寧），逆我者亡（如汪文豪）」。

把改革掛嘴上的民進黨，被農民用選票給了教訓仍戳不痛厚臉皮，吳音寧不情不願地去職，只是暫時止痛單，農委會官官相護充當政治打手的陋習再不改，農民也將不再是「吃素」的了!

(中國時報)