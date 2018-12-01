高雄觀光看俏 韓要求確保品質

2018年12月01日 04:10 中國時報 林宏聰 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長當選人韓國瑜未就職先拚觀光，昨受邀參加高雄市旅行公會冬季旅展開幕，他表示，這次選舉南方崛起，很多人開始對高雄感興趣，觀光業正準備大幹一場，他連說3次「品質很重要」，呼籲業者如果沒把握，寧可不推團，千萬別自砸招牌。

「人要進得來，觀光和投資非常關鍵！」韓國瑜說，親自出席高雄市旅行公會冬季旅展，便是宣誓對發展觀光的決心，未來高雄會積極加入醫療、宗教、美食、文創等旅遊元素，在歷任市府累積的現有基礎上，大力發展高雄觀光產業。

韓國瑜說，這次選舉最棒的是整個台灣經濟、關注焦點都往高雄移動，南方正在崛起，他特別拜託旅行業者，千萬要確保出團品質，遊客來一次若感覺不好，下次就不來了，「要一起愛惜好不容易得來的高雄亮點！」

行政院長賴清德指示交通部觀光局、陸委會配合高雄發展觀光，韓國瑜聽了直說「太好了！市民會很感動！」他說，拚觀光不分黨派，大家都希望產業興旺，他提議市長就職典禮移至愛河畔舉辦，就是要創意展現發展觀光的企圖心。

韓國瑜說，台灣美食評論家胡天蘭曾向他建議，要在高雄舉辦國際美食展，邀香港、新加坡的美食來PK，但要用高雄在地食材製作；他很有信心，高雄的起點已被墊起來了，全力拚觀光、拚經濟、走向全世界指日可待。

旅展揭幕後，韓國瑜原本想在主辦單位引導下仔細參觀攤位，但民眾太熱情，一路緊跟呼喊「市長好」，業者也爭相邀韓國瑜走進攤位參觀，為維持現場秩序，韓國瑜根本無法停留太久，隨即搭車離開。

韓國瑜愛女韓冰也為父親分憂解勞，昨盛裝打扮出席美容展，但前1天還在苦惱配件怎麼搭，半夜1點多與助理殺到六合夜市「血拚」。她透露，當時背對著老闆，默默聽到他說「高雄發大財」，原來是這幾天旅客湧入，讓攤商為之雀躍，她身旁也有不少外地朋友說最近要來高雄旅行，可見人都往高雄來了。

(中國時報)