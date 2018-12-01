林聰賢稱 隨時有下台打算

台北農產運銷公司總經理吳音寧（右）11月29日解任後，農委會主委林聰賢（左）昨在臉書貼文，「執著堅持，她就是這樣的個性，即使危崖有花。」（摘自林聰賢臉書）

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中國時報
／台北報導
9月份高麗菜超種，加上氣候暖熱，生長速度快，單位面積產量高且上市時間不易區隔，才會造成量多價跌的慘狀。（本報資料照片）

北農總經理吳音寧前天遭董事會解除職務，昨已回彰化老家。農委會主委林聰賢曾說，吳音寧階段性任務已結束，因此挨批是為了自保而斷尾求生，不過，林聰賢在臉書PO文明志，所謂「斷尾求生」未免太膚淺，以吳音寧的幹才，絕不是「尾」，而是一員大將。至於他自己身為政務官，隨時都有下台的打算。

此文名為「危崖有花，臨淵履冰」，林聰賢解釋，吳音寧的個性執著堅持，會捍衛她所相信的真理而不服輸，也不向謠言低頭，過去這段時間她承受太多非專業的政治攻擊，抹煞了她的專業及為改革北農所做的努力。

「吳音寧所付出的努力，我相信，日後可受公評。」林聰賢說，在這個時間點宣布她階段性任務已完成，並非否定她過去的努力，而是不捨；一份執著與堅定，在政治風暴中被消磨與糟蹋。

接著林聰賢替執政黨與自己施政理念辯護。他說，如同蔡英文總統所言，改革是不會停的，「我們堅持反核、性平、正名，我們推動轉型正義、年金改革、新農業創新等政策，而今遭遇到阻礙，是必須要檢討執行的方式與民眾的感受。這份信念，仍是讓台灣走在正確的道路上。」

林聰賢強調：「即便今天不是我坐在這個位置上，改革，也不應該，也不會停止。身為政務官，我真切地認知到逆風前行的艱辛，對於該負的責任，我，從不迴避。」最後他還不忘提醒農友，農民職業災害保險1個月才15元，快去保。

此外，九合一選舉後，好幾個農業縣市變天，被視為執政黨敗選「頭號戰犯」的吳音寧先遭開鍘。農政主管機關農委會也免不了要被檢討，林聰賢是否異動尚未明朗之前，農委會昨天即先公布所屬機構的人事異動。

農業金融局副局長周若男調參事，農委會在北農的官股代表、農糧署主任祕書翁震炘升農金局副局長；農糧署東區分署長陳啟榮調農糧署主任祕書，遺缺由主委辦公室簡任技正陳昌岑升任。

(中國時報)

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