不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－公投全盤反綠 民進黨價值崩解

2018年12月01日 04:10 中國時報 楊孟立 、 季節 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

民進黨團總召柯建銘昨日表示，反同婚公投結果一定要面對，這是大家的共識。（陳信翰攝）

公投假的？ 以核養綠通過 政院續推非核家園

中選會公布10案公投最終票數，與國民黨理念貼近的7案全通過，與民進黨價值相近的3案全失敗。面對民意反撲，綠委段宜康昨怒嗆黨若忘掉價值還剩什麼，立即引來立院黨團總召柯建銘打臉，要求面對公投結果，別再堅持個人意見。面對綠營陷入與民意對立的局面，藍委呼籲，2018選舉已證明蔡英文路線大挫敗，真的別再從頭錯到尾。

柯打臉段 別再堅持己見

行政院長賴清德前天邀請部分綠委，開會討論公投後續修法因應作為。針對同婚公投，民進黨團總召柯建銘當場吐槽：「拜託尤美女放過民進黨。」

對此，段宜康昨回嗆，如果民進黨忘掉原本的價值，那民進黨還剩下什麼？如果當初掛彩虹旗講婚姻平權是假的、參加反核遊行的價值是假的、推動正名價值是假的，當綠色執政品質保證都變成笑話，民進黨還剩什麼？

由於愛家公投獲得逾7百萬票贊成，因此，柯建銘昨天受訪強調，公投結果一定要面對，既然「民法派」已經輸了，那就立專法，不要再堅持個人意見。

民意在哪 投票告訴政府

國民黨立委江啟臣表示，公投是民意的直接展現，特別是這次有十個公投案，從不同案通過與否及得到的票數，可以看出民眾對這些不同議題關心和在乎的程度，也就是同意票越高，代表對這議題越關心、覺得越迫切。

江啟臣進一步指出，民眾在乎的議題，包括用電、空汙等等，民進黨政府原本並沒有當成重要的事情，所以民眾才會在公投時用投票的方式告訴政府自己在乎這些。

繼續高傲 等著2020大敗

國民黨立委賴士葆也指出，公投結果顯示民眾全面否定民進黨的重大政策，像是以核養綠公投過關，東奧正名公投被否決，代表民進黨的兩個神主牌，反核、台獨都被否定，結果蔡英文總統還是高傲的說她的進步價值人民跟不上，希望她繼續這樣「高尚」，就等2020年再一次被人民否決。

賴士葆說，2018選舉結果，代表蔡英文執政2年半以來路線的大挫敗，呼籲要正視民意，別再從頭錯到尾。

(中國時報)