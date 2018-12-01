府院聲明 落實非核沒有不同調

2018年12月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統與行政院長賴清德前天對於2025非核家園的發言，被外界解讀為不同調。對此，總統府昨天發聲明強調，針對公投結論有關刪除「電業法」核電廠除役法定時限一事，政府尊重公投結果，總統與院長的立場一致，不存在媒體報導所謂的不同調問題。

九合一大選公投第16案「以核養綠」過關後，行政院長賴清德於27日在立法院備詢時，多次答覆尊重公投結果；行政院也發布新聞稿，指不再為非核家園設定2025年的期限。

但蔡英文11月29日出席活動時，被問到2025非核家園目標會不會改變、核電廠是否會一併延役？她表示，我們非核家園目標其實是寫在《環境基本法》，這個目標是不變的。她強調，這次公投是把法律的強制實現拿掉，但並不表示我們的2025年就必須、一定是要延期。

蔡、賴各自的談話，被媒體解讀為「府院不同調」。

對此，總統府昨發聲明表示，推動非核家園，是明定於「環境基本法」的國家目標，更是政府全力推動的政策方向，能源轉型的過程中，除持續確保供電穩定，更將帶動相關產業快速發展。

行政院發言人Kolas Yotaka則嚴正澄清說，從未有府院不同調的問題；2025年非核家園的期限雖廢除，但政府對推動非核家園理念從未改變。Kolas 表示，對於公投第16案的結果，將廢除《電業法》第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文，也就是廢除2025年非核家園的期限，但政府對於推動非核家園的理念從未改變，原定的能源轉型的目標及進程還是會繼續進行，並彈性檢討能源政策，未來仍將配合能源規畫布局發展，自然而然逐步落實非核家園，這樣的做法與總統談話並無相違。

此外，原能會昨同意核二廠1號機大修後再起動，接著台電可進行相關測試，大約2、3天後提出併聯申請。原能會依規定核准後，核二1號機即可開始併聯，逐步達到滿載發電。由於接著輪到核三2號機大修，從12月3日開始，預計45天；也需核二1號機再起動以保持3部核電機組同時運轉。

(中國時報)