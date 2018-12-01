幸福盟促速提專法、檢討108課綱

2018年12月01日 04:10 中國時報 鄭舲 、 張理國 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

下一代幸福聯盟提出的「愛家三公投」全數通過，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政府將尊重公投的結果提出專法草案，尤其會尊重大法官釋憲精神。幸福盟則指出，將組成修法及監督小組，督促政府提出草案，並檢討108課綱。

愛家3公投過關，但社會對於如何保障同性婚姻仍爭議不休，連民進黨立委也尚未有共識。Kolas說，政院立場是順應公投結果，政府應該尊重民意、尊重公投結果，因為公投結果清楚說明，針對同婚應採行《民法》婚姻形式以外的立法，這也成政府目前要繼續走的方向，依法政院必須在3個月內提出專法草案，屆時立法院也會與黨團委員各界溝通，尤其會尊重大法官釋憲。

幸福盟昨也舉行記者會，要求行政院必須依愛家公投主文、理由書及精神，儘速提出修法原則及草案，落實公投結果。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，第10案公投主文要求民法婚姻應限定在一男一女的結合，因此通過後應將婚姻定義清楚寫入民法，立法院也應停止先前為同婚而修改民法的立法進程。

至於第11案禁止同志教育公投，主文要求國中小不得實施同志教育，因此，政府應廢止《性別平等教育法施行細則》第13條中，強迫國中小學習同志教育的規定，重新檢視現行國中小教材、教案、內容，教育部也應重新審視108課綱，不應再模糊焦點。

曾獻瑩指出，第12案主文要求「以民法婚姻以外其他形式保障同性別二人共同生活的權益」，因此並非保障「同性婚姻」，而是以「同性家屬」的立法模式落實同性二人永久共同生活的權益保障。曾獻瑩強調，外傳幸福盟「連專法也不肯給」是錯誤的，幸福盟將提出相關草案，落實700萬同意票的民主決定。

對於司法院長許宗力表示「公投結果不能牴觸大法官解釋」，曾獻瑩說，如果765萬同意票是違憲，那就請行政院長帶765萬民眾喊「大法官萬歲」，懇請行政院、立法院落實公投結果。

(中國時報)