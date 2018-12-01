779萬人反核食 新民意抗日施壓

2018年12月01日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 王正寧 、 張理國 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉有10案公投合併舉行，最終7案順利過關，分別為國民黨提出的反空汙、反深澳、反核食；愛家盟提出的愛家公投3案及以核養綠案。中選會昨召開委員會議審定、公告投票結果，並將通過的7案函請行政院、立法院查照。國民黨副主席曾永權除對支持者表示感謝，也呼籲政府儘速落實。

中選會指出，「反空汙」同意票數795萬5753票、不同意票數210萬9157票；「反深澳」同意票數759萬9267票、不同意票數234萬6316票；「反核食」同意票數779萬1856票、不同意票數223萬1425票。

「婚姻定義」同意票數765萬8008票、不同意票數290萬7429票；「適齡性平教育」同意票數708萬3379票、不同意票數341萬9624票；「同性伴侶專法」同意票數640萬1748票、不同意票數407萬2471票；「以核養綠」同意票數589萬5560票、不同意票數401萬4215票。

不通過的部分，「東奧正名」同意票數476萬3086票、不同意票數577萬4556票；「婚姻平權」同意票數338萬2286票、不同意票數694萬9697票；「性平教育」同意票數350萬7665票、不同意票數680萬5171票。

儘管反核食公投過關，但據悉，日方除提出希望台灣開放核食的要求，也暗示中國大陸近日開放新潟米，企圖給我方壓力。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，日方第一時間有反應，但台灣是民主法治國家，必須尊重民意的呈現及民意的選擇。

反核食公投領銜人、國民黨副主席郝龍斌表示，這是全民意志的展現，顯示民生議題超越藍綠，多數民眾對於日本核災食品是有顧慮的，政府應該維持禁止進口的政策。他強調，雖然韓國與日本在WTO的訴訟過程中敗訴，但韓國政府仍堅持不進口日本核災食品。韓國能，台灣為何不能？

國民黨立院黨團總召江啟臣則表示，此公投案獲得779萬多的同意票，票數遠大於國民黨縣市長的得票數總和，代表此案是超越黨派、沒有藍綠或政治考量的投票結果，黨團將督促行政機關落實公投結果。

(中國時報)