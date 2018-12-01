民意才是王道 別再一意孤行

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中國時報

民進黨全面執政風光不到2年，本次大選輸得一敗塗地，黨內還在咎責抓戰犯。殊不知，敗選到這般田地，絕對不是個人的問題，而是整個黨、整個政府漠視了民意的苦果。

民意如流水，水能載舟，亦能覆舟。2014、2016兩次大選，民進黨乘著民意，兩次將國民黨打趴在地上。或許民進黨過往2年強硬的施政態度，就是仗著過去2次大勝的信心，認為自己有了全盤支持，不管推出什麼法案，不管推動什麼改革，都是對的、都有民意當作靠山，完全不顧權益受到傷害的民眾。

民進黨政府力推的《勞基法》修法、婚姻平權法案、軍公教年金改革，哪一次沒有引起民眾強烈反彈？過去2年的立法院被各種不同的抗議團體包圍，就是因為執政者躲在後面，不願傾聽人民的聲音，群眾只好走上街頭大聲講，期盼卑微的聲音能被政府聽到。

然而，「人民的國會」卻搬出層層拒馬，將人民的聲音阻擋在外。多數的立委甘願成為橡皮圖章，自貶為「立法局」，為行政機關護航；少數反映真實民意的立委，卻被貼上「叛徒」、「沽名釣譽之徒」的標籤，所有對於政策的質疑，只能換來一句「不然不要被民進黨選。」

面對群眾抗議、立委諫言，如果執政者不願面對，那麼請好好檢視公投的結果。這次與在野黨立場一致的7項公投案通通過關，這就是民意最真實的展示。

距離2020大選還有13個月，說長不長，說短不短。蔡政府可以好好思考，接下來的施政該怎麼做。如果仍一意孤行，繼續與民意對撞，恐怕屆時神仙也難救。遵從公投結果，廢除《電業法》第95條之1，或許能視作一個好的開始，代表了政府對民意的尊重。

(中國時報)

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