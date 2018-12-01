不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－蔡稱維持現狀 韓嗆與事實落差

蔡英文總統（前右）昨日接見美國外交政策全國委員會訪問團，與前美國在台協會主席薄瑞光（左二）擁抱致意。 （中央社）

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中國時報
／綜合報導

蔡英文總統昨天接見「美國外交政策全國委員會訪問團」致詞時表示，這次的地方性的選舉，人民並沒有在兩岸政策的議題上做出選擇，或是有重大的改變。「九合一大選後，我們維持現狀的政策仍然不變」。對此，高雄市長當選人韓國瑜表示，蔡總統的說法與事實有落差。

韓：民意不反對九二共識

韓國瑜表示，他在投票前的電視辯論會上，已經公開說過承認九二共識，從授權的角度來看，顯然投票給他的多數市民不反對這樣的說法，「因此蔡總統說選民沒在兩岸議題上做出選擇，顯然與事實有落差」。

對於蔡英文總統的兩岸政策論述，台中市長當選人盧秀燕強調要努力拚經濟，不對此政治議題多表示意見。盧秀燕發言人吳皇昇則表示，請中央政府應誠實面對新的民意，好好思考，方為上策。

蔡總統強調，選舉後很多人民關切兩岸交流，尤其是城市交流的議題，「我們的態度，從過去、現在到未來都一樣」，對於城市間的交流，採取正面、開放的態度。「但是希望這些城市的交流不要有政治的前提，讓交流回歸交流，不要受到政治前提的干擾」。

總統昨天致詞時，先恭喜艾略特（Susan Elliott）大使在今年8月擔任「美國外交政策全國委員會」會長，隨後提到這次九合一選舉。

蔡接見美訪問團 重申論述

總統指出，從這次選舉可以看出，人民對內政或改革事務上累積了一些不滿，在選後都做了很深切的檢討，希望能夠改進，讓改革的進程及很多國家建設可以得到更多人民的支持。

總統說，選舉過程中也面臨一些挑戰，尤其是「假訊息透過網路的傳播，確實在這次的選戰中造成衝擊，特別是外部勢力的推波助瀾使這個現象更加嚴重」。這件事是任何主張社會開放、言論自由的民主社會都會面臨的衝擊，她希望未來有機會和其他民主國家共同面對這個問題，彼此相互協助。

總統也說，在這一次地方性的選舉上，人民並沒有在兩岸政策的議題上做出選擇，或是有重大的改變。因此在九合一大選後，維持現狀的政策仍然不變。總統表示，民主選舉是台灣最大的資產，也是台灣和中國最大不一樣的地方。即便在選舉後反映出來種種的事情，但是台灣持續堅守自由民主的價值是不變的，也會爭取和理念相同國家繼續為保護民主自由一起努力。

總統強調，美國是台灣最重要的戰略及經濟夥伴，明年是《台灣關係法》立法40周年，期待雙方繼續密切合作，擴大台美的互惠雙贏合作。

(中國時報)

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