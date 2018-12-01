活絡兩岸關係 小英應提新思維

2018年12月01日 04:10 中國時報 曾薏蘋

民進黨敗選後，蔡英文宣布「兩岸繼續維持現狀的政策不變」；但是民進黨這次敗選關鍵，明顯就在經濟等內政問題，兩岸熱絡交流，雖非完全攸關台灣經濟復甦的唯一因素，卻是重大關鍵之一，提出活絡兩岸關係的新政策勢在必行，喊出要改變的蔡英文，兩岸政策怎能不思改變？

《美麗島電子報》最新民調顯示，選後蔡英文的信任度、不信任分別是24.7％、58.8％；施政滿意度部分，高達67.9％不滿意，僅20.9％滿意。兩項數據都創下就職總統以來的最差紀錄。

九合一雖然人民選擇教訓民進黨，不代表就是支持國民黨，但是民進黨執政後的政策與改革手段讓人民不滿，是失敗的主因。不過蔡英文昨天利用接見「美國外交政策全國委員會訪問團」為兩岸政策定調說，這次的地方性的選舉，人民並沒有在兩岸政策的議題上做出選擇，或是有重大的改變。「九合一大選後，我們維持現狀的政策仍然不變」。

就算兩岸關係不是影響這次選舉的最重要因素，但民進黨不得不面對國民黨執政15縣市及台北市，未來與大陸形成「人、貨、錢」交流「新三通」狀態，若是維持選舉前一樣版本維持現狀的兩岸政策，未來兩岸就是繼續維持冷和關係。

從這次選戰藍綠主打議題，雖然藍軍刻意避開大陸因素，但是國民黨主打經濟議題，顯然是依附在兩岸關係的脈絡延續。此外，柯文哲的「兩岸一家親」，也並未因為遭獨派打紅而敗選，可見大陸因素依附在台灣的經濟脈絡中，造成九合一的選舉結果是非常明顯，蔡英文不能不去正視兩岸未來的新關係。

美中貿易大戰發生在九合一大選期間，兩國的關係變化，也牽動兩岸關係，兩岸關係影響經濟，經濟影響民生，民生影響選票，蔡政府歷經2018挫敗後，應該向人民提出重新活絡兩岸關係的新思維。

(中國時報)