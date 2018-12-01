北、中市2席立委補選 2019年1月26日投票

友善列印
中國時報
／台北報導

縣市長選舉落幕，針對已請辭立委姚文智（北市二選區）、盧秀燕（中市五選區）空出的2席立委缺額，中選會昨經委員會通過補選投票日期，訂於12月10日至14日受理候選人登記申請、108年1月10日辦理候選人抽號次，並將在108年1月26日（星期六）舉行投票。

中選會指出，第九屆立委選舉，北市第2選舉區選出的立委姚文智，及台中市第5選舉區選出的立委盧秀燕，分別於107年11月18日、107年11月20日辭去立委職務，依法應分別於108年2月17日、2月19日前完成補選。

中選會進一步說，對於2席立委缺額補選投票日期，中選會在11月28日邀集台北市、台中市選舉委員會召開協調會議會商，並經委員會議討論後，通過訂於108年1月26日，投票起止時間為上午8時至下午4時。

中選會進一步公布重要選務工作日程，將於12月4日發布選舉公告、12月6日公告候選人登記日期及必備事項、12月10日至14日受理候選人登記申請、108年1月4日前審定候選人名單並通知抽籤、108年1月10日候選人抽籤決定號次、108年1月15日公告候選人名單。

緊接著，108年1月16日至25日將辦理公辦政見發表會、108年1月22日前公告選舉人人數、108年1月26日舉行投票、開票。

中選會也指出，另3位當選縣市長的立委黃偉哲、王惠美與楊鎮浯，至今仍是現任立委，而地方首長的宣誓就職日為12月25日，屆時會另外召開委員會討論補選工作日程及投開票時間，與本次北、中2席補選分開進行。

(中國時報)

活絡兩岸關係 小英應提新思維 綠抹黑大陸失靈 局勢仍嚴峻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。