綠抹黑大陸失靈 局勢仍嚴峻

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中國時報
、呂佳蓉／北京報導

大陸海協會副會長孫亞夫評價選後兩岸情勢指出，民進黨抹黑大陸牌失靈，台灣民眾追求的就是要發展經濟、改善生活，但由於民進黨仍為執政黨，兩岸關係不會有根本變化，加之2020年領導人選戰將至，台政局將更形複雜，台獨勢力會伺機而動，在中美關係戰略競爭背景下，也將影響兩岸關係發展。

北京聯合大學台灣研究院近日在北京舉行「新時代視角下的祖國統一事業研究」學術研討會，孫亞夫在會上針對選舉結果指出，台灣民眾追求的就是要發展經濟、改善生活；民進黨執政兩年即引起台灣民眾強烈不滿，包含對兩岸關係政策的不滿，選民用投票懲罰民進黨；最後是民進黨的抹黑大陸牌失靈，台灣選民想藉著分享兩岸關係和平發展紅利改善生活，這時再打出「反中」牌，只能無濟於事。

孫亞夫說，台灣要發展經濟、改善民生，就要搞好兩岸關係。但是民進黨的台獨立場、不承認「九二共識」與兩岸同屬一中，就決定了它無法搞好兩岸關係。他也提到，此次東奧正名公投是為走向台獨做鋪墊的一步，不過公投最後被否決，這是台灣人民做出的正確選擇。

對於蔡英文總統稱「這次地方型選舉，人民沒有在兩岸議題上做出選擇或重大改變」，聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪大呼不可思議，認為這顯示蔡徹底漠視台灣中南部民眾的心聲。

(中國時報)

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