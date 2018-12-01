柯綠合作補選？柯：順其自然

2018年12月01日 04:10 中國時報 張潼 、 張立勳 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選後，蔡政府火速與北市府達成默契，換掉被黨內指為「韓流推手」、「頭號戰犯」的北農前總經理吳音寧，外界認為此舉揭開「柯綠合作」契機。市長柯文哲昨受訪直呼「不干我的事」，只是民進黨在解決自己的問題；但當被追問柯綠是否會在立委補選合作，柯則不置可否說「順其自然」。

柯文哲一向對吳音寧拒絕進入議會備詢很感冒，雙方還曾因市場改建互槓，但柯也曾私下透露，市府不能成為第一個發難、提案換掉吳音寧的人，否則外界一定會解讀為「柯文哲勾結雲林地方派系」，或是「柯文哲有選總統企圖」。因此，吳音寧持續擔任北農總經理，直到這次吳被指為敗選戰犯之一，農委會選在此時「拔官」，不僅是找代罪羔羊，也頗有向柯示好意味。

柯文哲昨被問到是否感受到民進黨釋放善意？他僅說，這是民進黨在解決自己的問題，「不干我的事」，北農總經理人選還是由農委會決定，有人選後會再徵詢市府意見。柯也否認雙方10月就談好要讓吳音寧走人，強調台灣政壇最不缺的就是謠言，而且他跟吳並沒有不好，只是拜託要去議會，「否則挨打的是我！」

雖然柯將吳音寧去職撇得一乾二淨，但當被問及是否會與民進黨在立委補選合作時則說：「順其自然，朋友要多敵人要少是基本戰略，反正投票日離現在還很遠。」為柯綠合作埋伏筆。

姚文智辭立委參選台北市長失利，遺缺將補選，民進黨內有意參選者包括北市議員何志偉、梁文傑、王世堅及前北市觀傳局長簡余晏；國民黨部分，前立委羅淑蕾近來積極拜訪選區議員尋求支持，還有外傳高層屬意讓未競選連任的北市議長吳碧珠批戰袍；親民黨不分區立委陳怡潔也布局許久，就連無黨籍、被視為「柯家軍」的北市觀傳局長陳思宇，地方上也有勸進聲音。

(中國時報)