不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－大變革 汽燃費擬改隨里程徵收

2018年12月01日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

實施近60年的汽燃費隨車徵收將改變！交通部政務次長王國材指出，電動車是未來趨勢，無論哪種方式都無法公平，運研所提議汽燃費改採隨行駛里程或車輛總重徵收，明年中將提出可行性報告，同時擬把汽燃費改名為「道路維護管理費」，兩千萬汽機車主將受影響。

改名道路維護管理費

政府收到的汽燃費主要用於道路養護，但行駛50公里與500公里需要繳交的金額一樣多，被指不符合使用者付費原則。過去有人提議汽燃費隨油徵收，又引起農民抗議，因為使用農機具需要汽油，卻不會行駛上路，同樣不公平。

根據交通部統計，《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》自1960年6月發布以來，已實施近59年；而全台機動車輛登記總額至10月底為2184萬5697輛，扣除特種車輛、免繳汽燃費的計程車，約有2170萬輛車要繳交汽燃費。

王國材表示，把汽燃費改名為道路維護管理費是好建議，代表這筆費用是應用在公路養護，相信民眾較能接受。至於牽涉稅收問題，須經交通部通過後，再交由行政院決定。

徵收方式明年提報告

運研所所長林繼國坦言，執行面上會碰到困難，雖然每輛車有裝設里程表，然而里程表有會被竄改的缺點，且新車不用每年定檢，要用什麼方式取得資料作為汽燃費依據，內部還要再思索，明年中會提出可行性報告。

林繼國舉例，許多車輛現已皆裝設可掌握里程資料的車載診斷系統（OBD2），但透過這套系統抓取資料，可能會同時取出其他使用資料，涉及個資隱私問題；對於未裝設OBD2的車輛，則須考量裝設的成本費用。

除改制一步到位的選項，運研所也提出兩階段改制的評估，短期內先調整為隨車重徵收方案，修改收費基準為車輛總重，同時進行隨里程徵收制度準備，待制度準備完成後，再轉換至隨里程徵收。

(中國時報)