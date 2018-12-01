成人流感疫苗缺貨 北部教學醫院喊卡

2018年12月01日 04:10 中國時報 魏怡嘉 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

北部民眾要到教學醫院施打流感疫苗要注意了！台大醫院宣布今日起暫停公費成人流感疫苗接種服務，新光、北榮及國泰醫院也已經沒有成人流感疫苗可打，振興、長庚、書田及北醫則僅有少數庫存，預計很快就會打完。民眾接種前，可先致電醫療院所詢問是否有存貨，或者向各地衛生局洽詢。

今年發生流感疫苗變色、異物漂浮等異常事件，同批號疫苗因而全數封存退運，導致供貨吃緊，台大醫院昨日貼出公告，因0.5 mL成人劑型公費流感疫苗供貨不足，自今天開始暫停公費成人流感疫苗接種服務。

由於供貨吃緊，北市衛生局決採集中管理，亦即各醫學中心成人流感疫苗一旦打完，即不再供貨，包括新光、北榮及國泰也已經沒有成人流感疫苗可打，振興、長庚、書田及北醫則尚有少數庫存，預計很快就會打完，不過0.25mL兒童劑型則不受影響，仍可在各醫院施打。而剩餘的成人流感疫苗將依北市衛生局公告至北市12區健康服務中心院外門診部接種。

疾管署副署長莊人祥表示，截至目前為止，600萬劑公費流感疫苗已經進來520多萬劑，其中成人型劑已打了412多萬劑，兒童劑型也打21多萬劑，尚餘77多萬成人劑型及12.6多萬的公費流感疫苗，目前分散在各縣市，由衛生局統一調配支用。

莊人祥指出，疾管署已協調廠商儘快供貨，目前已有4萬劑進到台灣，尚待食藥署檢驗，最快明年一月即可打到，另還有一批為20萬劑12月月會進來，但待整個檢驗程序完成，民眾可能要明年一月以後才能打到；截至目前為止，國內流感疫情尚稱平穩，今年預測的流感疫苗株目前亦都吻合。

(中國時報)