沐浴車不排傭失能者可泡澡

2018年12月01日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

對失能者來說，洗澡並非容易的事，若無專人到府協助，就只能長期擦澡。衛福部今年修正長照給付支付基準，讓聘僱外籍看護的家庭也能申請這項服務，新規定將在12月1日上路。

來自嘉義縣民雄鄉的7旬阿伯，患有肝癌，晚年時癌細胞轉移至脊椎，長期臥床，申請到宅沐浴的當天，家屬已為他蓋上往生被，全家到齊，準備迎接死亡。「當時醫師判斷這個個案很快就要離世，家屬希望我們趕快排時間去。」護理師黃渝雅表示，醫師建議阿伯使用氧氣筒，目的是希望減輕他離開時的痛苦。喜歡股票的阿伯，平時沐浴時，都能和護理師、照服員侃侃而談，但在那天，僅在翻身時微弱回應。

天主教中華聖母社會福利基金會統計，目前全台的沐浴車共43台，其中基隆、連江，一台也沒有。其餘縣市如花蓮、苗栗、桃園、金門、澎湖則僅有1台沐浴車。 台灣沐浴福祉專業照護協會秘書長黎世宏盼衛福部看見未來的需求。

聘僱外籍看護的失能者，若申請長照，僅給付「照顧及專業服務」的30%，限用於居家復健、等。修正後的規定，將原先不能使用的沐浴車服務納入，聘僱外籍看護的失能家庭也能使用。

衛福部長照司專門委員周道君表示，失能者可能因身上插著尿管、鼻胃管，碰到水時容易感染，或因看護搬不動，只能長期擦澡，即使搬得動，最多也只有淋浴。若非長照補助對象，自費沐浴，一次就需花上2000多元。

沐浴車的出動一般以3人為主，以往規定需至少2名長照人員出勤，政府補助一趟1500元；新規定則明定至少須由3人共同服務，因此衛福部將補助金額提升至2200元。若其中一位為護理人員，補助2500元。

黎世宏表示，以往服務個案中，有3到5成的服務對象，都是聘外籍看護的失能者，無法以長照額度用到宅沐浴服務。

周道君表示，聘僱外籍看護的家庭若欲申請長照，可至照管中心評估失能等級，瞭解相關服務項目。

(中國時報)