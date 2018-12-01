物價一飆 最低工資跟著漲

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中國時報
／台北報導

勞動部昨（30）預告最低工資法草案，其中「應」及「得」參採指標也出爐。應參採指標只有消費者物價指數年增率，其餘勞動生產力指數年增率等10項指標則列為「得」參採指標，也就是消費者物價上漲、最低工資也會跟著提高。勞團則認為，在參採指標上，應增加經濟合作暨發展組織（OECD）低薪標準及17項民生物資年增率。

依勞動部預告的《最低工資法》，原規定「原則上每年第三季審議」，改為較具有強制性的「應於每年第三季召開」，並在隔年元旦上路。勞動部應由專家學者4到6人，由國家發展委員會、經濟部、財政部、 衛生福利部、勞動部及主計總處指派人員，組成基本工資研究小組，每年4月向審議會報告前一次最低工資實施後影響，並在審議會召開前30天提出建議案供審議會討論。

審議會做成調漲決議後，勞動部應在10日內報行政院核定，行政院要20日內核定；若行政院未核定或不核定，勞動部就要在30日內再召開審議會審議，再審議的結果行政院不得再退回；草案也首次明訂，若審議委員沒共識，得經出席委員半數同意議決。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯表示，雖肯定此草案，但應參採指標要討論其中哪些指數跟勞工比較有關係。全國產業總工會秘書長戴國榮則認為，參考指標應加入經合組織低薪標準，及17項重要民生物資年增率，建議保留原工作小組，讓勞資有溝通平台。

(中國時報)

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