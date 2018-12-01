不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－G20習川會 尋求貿易休戰協議

2018年12月01日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

G20峰會11月30日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯揭幕，此前一天，多次現身歐洲的「川普巨嬰」充氣娃娃，也出現在布市的國會大樓廣場上。（路透）

就在G20「習川會」即將登場前，據美國《華爾街日報》11月29日報導，美國和大陸官員稱，兩國正尋求達成一項貿易協議，根據該協議，華府將延緩擴大對陸關稅制裁，直到明年春季，而作為交換，雙方將展開著眼於大陸經濟政策進行重大調整的新談判。不過當前磋商是否會達成協議，仍不確定。

智財權續談 盼明春前休兵

據報導，新談判將聚焦雙方所謂的貿易「架構」方面，可能涵蓋美方希望北京方面解決的諸多問題，包括智慧財產權保護、強制技術轉讓、國有企業補貼，乃至網路間諜等非貿易議題。也有消息人士透露，北京可能取消對採購美農業和燃油產品的限制，以換取華府暫停追加額外稅率。

11月30日至12月1日，20國集團（G20）領導人在阿根廷首都布宜諾艾利斯召開兩天峰會，美國總統川普與大陸國家主席習近平在貿易戰爆發後首度會面，預定於1日共進晚餐並展開會談。這次美陸「王見王」，被認為是貿易戰轉捩點，會否達成「休戰協議」，備受關注。數周來，雙方官員一直在透過電話進行磋商，隨著習川會即將登場，磋商進入關鍵時刻。

習有不得不談定的壓力

英國《金融時報》30日報導，若習川會能達成休戰協議，雙方將在華府舉行新一輪貿易談判，時間暫定12月12日到15日，陸方由大陸國務院副總理劉鶴領銜談判。

此前陸美曾進行過數輪談判，都無疾而終。德國之聲（DW）指出，這次王牌習近平出馬，有不得不談定的壓力。大陸官方的態度亦漸趨和緩。習近平進來不斷宣示大陸市場開放決心，似有準備在G20上與川普取得貿易協議。

川普29日動身前往阿根廷之前向媒體表示，「已接近與中國達成某種協議」，他對此持開放態度，但又說「我不確定自己是否想這樣做」，因為他對加徵關稅讓大量的錢湧入美國感到高興。川普另推文說，「因為對中國徵收的關稅，上百億美元正湧進美國國庫，而且前方還有很長的路可以走。」

川普也有需妥協的理由

但川普也不是沒有妥協的理由。在通用汽車公司宣布北美地區裁員關廠，並可能轉向大陸製造後，川普猛烈抨擊，還威脅要增加大陸汽車進口關稅。但鑑於美國經濟穩定與否，會影響他2020年的連任之路，他有可能為了降低美國企業的疑慮和金融市場的風險，與陸方「暫時休兵」。

一名白宮高級官員表示，對陸鷹派、白宮貿易顧問納瓦洛也將參加「習川會」。據分析，此舉意在凸顯不輕易對陸妥協的姿態。納瓦洛一向支持對大陸採取更嚴厲的關稅懲罰，近來針對如何處理美陸貿易問題，他與川普經濟團隊的其他成員摩擦不斷。

(中國時報)