川普秒轉彎 取消普普會

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中國時報
／綜合報導

20國集團（G20）峰會11月30日登場，不過一周前俄羅斯與烏克蘭海軍在刻赤海峽爆發衝突，讓美國總統川普立場大轉彎，突然透過推特宣布取消在G20與俄總統普丁會談的計畫。克里姆林宮對此表達遺憾，但強調美國打消會談與俄烏糾紛無關，而是美國國內政局之故。

川普11月29日偕第一夫人梅蘭妮亞搭機準備前往阿根廷，他在空軍一號上發推文稱，「有鑑於海軍船艦和水手尚未從俄羅斯返回烏克蘭，我已決定，最好取消先前計畫在阿根廷與普丁總統的會晤。我期待一旦局勢獲得解決，能再次召開有意義的峰會。」

這一戲劇性的進展，令外界大吃一驚，因為川普在發推文的1小時前，才對媒體說普普會或許將照計畫進行，「現在是舉行會談的好時機。」孰料川普的髮夾彎立刻發威，秒改變立場。

白宮表示，川普是在與國務卿蓬佩奧、國家安全顧問波頓和白宮幕僚長凱利協商後，在空軍一號上做出普普會暫時打住的決定。美國務院發言人帕拉迪諾29日也在記者會指出，美方已向俄羅斯發出明確信號，表明刻赤海峽事件不可接受。

普丁的新聞祕書佩斯科夫對美方取消普普會表達遺憾。俄國外交部發言人札卡洛娃告訴媒體，「基輔的挑釁是取消（會談）的真正理由嗎？我們有收到（美國）官方版本且也接受。我們應要從美國的國內政治局勢找答案。」

就在川普赴阿根廷之際，其前私人律師柯恩29日在紐約聯邦法院現身，承認去年在參議院情報委員會作證時，關於莫斯科川普大樓的興建做出「錯誤、虛構和欺詐性」的供詞，包括謊稱莫斯科川普大樓的計畫在2016年1月就被擱置，意圖限制川普團隊涉嫌通俄的調查。

(中國時報)

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