陸外交戰略 新格局成型

2018年12月01日 04:10 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

大陸改革開放近40年來的外交政策，學者分析，經過多次戰略轉型，大概每十年就有一次巨大變化。但接下來，隨著陸美貿易戰的開打，雙方在全球範圍內競爭博弈加劇的力量，使得新格局開始成型，2018年可能成為新格局的元年。

「中國大陸改革開放40年」學術研討會11月29、30日在國家圖書館舉行，澳門大學全球與公共事務研究所所長王建偉提到，改革開放40年來，大陸的外交戰略有多次調整轉型，約十年一次。包含1978年從閉關鎖國到全面開放、1989年後「韜光養晦、絕不當頭」、1999年駐南斯拉夫使館遭炸，最近一次則是2008年美國觸發的金融危機，為大陸進入「世界舞台的中央」創造機會。

王建偉比較，陸美實力消長，為大陸外交的再次轉型準備了條件，如習近平上任後，大陸外交走出「韜光養晦」的陰影，透過亞投行、一帶一路等舉措在世界出現影響力，另一方面，川普的上台也導致美國對大陸的政策出現重大調整。

王建偉也提醒，大陸的內政對外交可能造成外溢作用，內政與外交的分野愈來愈模糊，連十九大報告「外國人讀得比中國人還仔細」，試圖從中領會大陸領導層的長遠意圖。「很大程度上，現在中國的內政就是外交，外交也是內政」。

文化大學政治學系講座教授陳一新回應時則指出，陸美在川普時期的長期競爭態勢，不會因為接下來G20習川會後有所改變，雖然可能會簽訂一些協議，大陸也會讓步，但接下來還會有貿易戰與科技戰再起。

陳一新也提到，雙方競爭關係，其實自歐巴馬時期就開始，2012年大陸提出「新型大國關係」，願承認美國霸權繼續維持100年，但要求美國不得干預大陸在南海、東海、台灣問題，美國自然不會認同。

陳一新舉例，自2016年起，大陸想投資英國核電廠、鴻海想投資東芝半導體都遭阻，澳洲與大陸之間的互動也被阻攔，「五眼聯盟」增加了德日法三國，大陸想拉攏歐盟也未果，這些都是美國阻撓大陸挑戰的舉動。

(中國時報)