美加墨簽新協定 川普喊大勝利

2018年12月01日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

為期兩天的20國集團（G20）領袖峰會昨天在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯揭幕。本屆峰會在今年國際情勢動蕩的背景下召開，備受全球關注。峰會主題是「為公平及可持續發展建立共識」，一連2日的會議將集中討論3大議題：未來的工作可能及發展人類潛能、基建發展、食品安全。

頭一天的重頭戲是美國、加拿大及墨西哥三國領袖在全體會議開議前，在場邊正式簽署了爭論多時的《美墨加協定》（USMCA），取代1994年生效的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。但USMCA仍有待各自的國會批准，預料美國總統川普會遇上民主黨重掌眾院後新國會的阻力。

川普上台後就不斷抨擊NAFTA對美國不公，積極尋求修訂協定。3國9月底完成談判，昨天正式完成簽字。川普稱這是美國經濟的一大勝利，是美國史上「最重要、規模最大」的協定，也是「永久改變貿易景觀的模範協定。」

川普也不忘向加拿大總理杜魯道緩頰，稱談判過程猶如「戰鬥」，但有時因為戰鬥才能「變成好友」。

第一天的全體會議在台灣時間昨晚11時30分登場，接著領袖欣賞文化表演、拍攝全體照、以及共進晚餐。第二天的習川會才是外界矚目的焦點，預計台灣時間12月2日清晨兩國元首舉行閉門會議，結果是談和還是談崩，將左右陸美貿易戰將降溫或是升級。

本屆峰會各方關注的議題包括：貿易戰、世貿改革、完善國際金融架構、移民和氣候變遷等。不過，沙烏地阿拉伯記者卡舒吉遇害，以及最近俄羅斯和烏克蘭緊張情勢升溫，西方國家也希望藉此機會討論。

歐洲理事會主席圖斯克在峰會首日，呼籲與會各國領袖討論貿易戰、敘利亞和葉門情勢，以及俄羅斯與烏克蘭的海上衝突。圖斯克並未提到卡舒吉遭殺害一事，但強調「新聞工作者基本安全」的重要性，「我們有義務敦促我們的合作夥伴尊重這些基本原則。」

(中國時報)