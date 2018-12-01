海絲旅遊節福州揭幕 30國參與

第四屆「海上絲綢之路」國際旅遊節11月30日在福州開幕。圖為福州傳統油紙傘吸引參觀者駐足。（中新社）

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中國時報
／福州報導

福州是大陸推動「一帶一路」之「海上絲綢之路」的重要發祥地，榕籍海外華僑華人眾多，對外旅遊合作與發展日益緊密，福州於11月30日舉辦第四屆「海上絲綢之路（福州）國際旅遊節」，以促進「一帶一路」海上絲綢之路沿線國家和地區旅遊合作。

與往屆相比，這一屆的海絲旅遊節國際化色彩更加濃郁，由大陸文化和旅遊部官員、福建省官員，以及「海絲」沿線國家駐華使領館代表、世界旅遊聯盟會員代表，「海絲」沿線國家友好城市代表、境外國家和地區旅遊機構及旅行商代表，以及大陸各省市旅遊部門代表，約1000人到福州共赴盛會，屆時來自近30個國家近1000名嘉賓將相聚榕城，洽談協商，促進「海絲」沿線旅遊區域合作，共同打造海上絲綢之路人文交流的紐帶和橋梁。

本屆海絲旅遊節上，世界旅遊聯盟及中國報業協會代表將共同發布《加強「海絲」旅遊傳播合作福州宣言》，發揮海絲旅遊節在一帶一路旅遊活動中的輻射帶動作用，推動旅遊成為一帶一路沿線互聯互通的重要紐帶和橋梁。宣言指出，在文旅融合發展的大背景下，旅遊成為一帶一路沿線各國互聯互通的紐帶和橋梁。要凝聚傳播共識，講好中國故事，堅持開放合作，實現共贏發展，在一帶一路平台上，共同推動中國旅遊產業的繁榮與發展。

據介紹，本屆旅遊節將以「拓展海絲合作共享美好生活」為主題，推出啟動儀式暨2018福建旅遊生活展、2018中國旅遊產業傳播創新論壇及「海絲連世界·歡樂遊福州」花車巡遊等三大主題活動，並策畫開展「海絲友城日」系列活動、第九屆福州溫泉國際旅遊節、Hi,sea!首屆海絲旅遊美食專享周等配套活動。這也是首次與省旅遊發展集團合作，將旅遊節與2018福建旅遊生活展結合，實現政企聯動、展節合一。

(中國時報)

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