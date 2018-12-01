不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－股災衝擊 GDP下修至2.66％

2018年12月01日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

我國近年經濟成長率

國內掀起「韓流效益」，全民都想發大財，但挑戰恐怕變得更艱鉅了；根據主計總處昨公布最新統計，今年經濟成長率預測由2.69%下修至2.66%。這個數字明年還會更低，因為主計總處並同步下修明年經濟成長率至2.41%。

民間消費成長 增幅低

行政院主計長朱澤民分析，下修今年經濟成長率的主因是內需不振、民間投資不如預期，從今、明兩年分別下修0.03、0.14個百分點來看，顯示經濟成長速度已經放緩。好消息是，經濟仍處於成長階段、景氣還未到衰退階段，簡單來說，經濟呈「速度放緩、穩健成長」。

受10月股災影響，台股跌破萬點，終結史上最長的萬點行情；朱澤民指出，金融市場不確定因素升高，波及民眾的消費信心，連帶影響汽機車以及耐久財的銷售狀況，預測今年民間消費成長2.17%，較上次預測下修0.3個百分點，增幅創近6年新低。

主計總處綜合統計處長葉滿足以國內股市交易狀況為例，第2季上市櫃股票成交值年增率高達56.6%，第3季僅剩8.3%，散戶消費信心潰散，連帶削弱民間消費的增勢；此外，汽機車汰舊換新減徵貨物稅政策，今年效應已淡化，不僅汽機車買氣衰退，連資通訊、家電設備都不盡理想。

屋漏偏逢連夜雨的是，全球景氣擴張力道減緩，台灣又飽受陸美貿易戰波及，主計總處預測，明年以美元計價的海關出口值為3435億美元，年增率僅剩1.96%，與去年「雙位數」成長呈相當大的區別。

貿易戰波及 台商回流

面對全球經濟走緩的現實狀況，商研院董事長許添財表示，政府若能從內需、投資上積極作為，仍可拉抬國內經濟成長，執政一定得順應全民「拚經濟」的意念。

許添財認為，貿易戰可以是危機，也能轉換為「轉機」，台商在大陸的優勢已逐步遞減，貿易戰反而激起回流投資台灣的意念，政府不妨「順勢而行」，積極替台商解決土地、電力等五缺問題，甚至積極發展出新的商業模式，如初期「免費」租地，與台商共同開發國有財產局土地、民地等。

(中國時報)