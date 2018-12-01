無人車明年上路測試

立法院昨通過《無人載具科技創新實驗條例》，無人車明年初即可啟動實驗。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

立法院昨三讀通過《無人載具科技創新實驗條例》，明訂結合人工智慧無人駕駛的車輛、船舶、航空器的移動載具見可申請實驗，於核准範圍內可排除道路交通管理處罰條例、船舶法、民用航空法部分條文規範，鼓勵投入無人載具實驗。像是Google無人車、無人觀光船都可以上路測試，預計最快明年有業者投入。

提案立法的國民黨立委許毓仁表示，過去有一些無人車相關專業的國人，因為國內沒有相關產業可讓他們發揮，只能在國外，期待條例通過後，未來可以讓這

國民黨立委許毓仁說，基本上只要無人駕駛的陸上、海上、空中移動載具，都是本條例所稱的無人載具，所以包括空拍機也算。

他解釋，以無人車來說，無人車產業是上兆美元的產業，包括軟體和硬體，通過這個條例可以讓產業界藉此在監理沙盒(排除部分法規的限制)中加快相關實驗研究。

至於無人載具的應用問題，許毓仁指出，無人車比較適合在用在較偏遠地區做為大眾運輸工具，或用在短程的接駁。但如果用在一般道路的駕駛，以台灣道路規劃的狀況，還沒有成熟到可以用。

許毓仁說，目前是第一步先制定本項實驗條例，加快相關實驗，等到確認對公共運輸沒有危害的話，再進一步修法擴大到實際運用，包括點對點的接駁或偏遠山區等，現在還沒有法源可以運用無人載具上路接駁。

(中國時報)

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