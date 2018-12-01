華固新天地買氣夯

「華固新天地」擁有豐富多元的公共設施、綠意盎然的大草皮。（新聯陽提供）

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中國時報
／台北報導

平價入住台北市精華區電梯新宅，是許多購屋人的夢想，主打售價是周邊新案5.5至6折、地上權案「華固新天地」，便以每坪平均成交價38至45萬 元，吸引教授、退休族等購買，甚至有家族考量「平均購買力」後選擇團購5戶，舉家遷入。

入住精華區 每坪38～45萬

市場人士更透露，除原本居住在老公寓的退休族，以舊宅貸款，購買該案享受電梯、多元公設利基，還有民眾買來當包租公，租金報酬高達3.5％。

由於「華固新天地」買方屬於擁有使用權，價格相對親民，熟悉地產市場的土銀主管私下表示，在台北市羅斯福路、臨近捷運景美站的地段，想要以每坪38萬至45萬左右的價格買到電梯新屋，似乎椽木求魚，但是「華固新天地」便是符合這些要件的新選項，確實聽到最近買氣不錯。

「華固新天地」分為SOHO、YOHO兩棟大樓，前者可設籍公司營利事業登記、產品規畫為20坪、30坪；YOHO特區則為30坪、45坪住宅大樓。

70年使用權 滿足居住需求

「華固新天地」專案指出，近來該案買氣持續增溫，買家包括台大政大教授、退休族，也有年輕夫婦為了讓小孩能就讀滿額明星國小─志清國小買進。特別是，受惠9月中旬財政部遷入附近辦公樓，讓該案YOHO特區出現不少在財政部上班的公務員出手購屋，也有部分常到財政部洽公的民眾前來看房，目前全案已成交逾8成。

對於購買該案，買下的是70年左右的使用權，許多民眾認為足以滿足居住需求。像是在預售期間有位林小姐打破傳統置產給子女的觀念，以周遭行情約6折的價格，購入「華固新天地」，只為與父母姊姊住同一社區，就是把握現階段的幸福。

對於建案僅有使用權，林小姐表示：「使用權時間是70年，70年後我早就不在了，如果要留給小孩，讓他住70年也能住到他退休了，難道他還不能夠自己買房子？」

業者指出，人生就是場不止息的選擇，不論是置產給後代，或是把握現階段享受人生，都是個人的選擇。對林小姐而言，能夠入住自己喜歡的環境、產品，並與家人們同住、大家又都能夠負擔得起，才是最重要的決定！

(中國時報)

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