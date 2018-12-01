55TIMELESS接軌國際 飄紐約都會風

2018年12月01日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

新加坡SCDA設計總監麥毓宏接受本報專訪，暢談設計「55TIMELESS琢白」實品屋理念。（季志翔攝）

紐約白派建築巨擘理查麥爾全球第五座超高層住宅現身信義計畫區！大陸建設請來理查麥爾為其總銷200億大案「55TIMELESS琢白」進行建築規畫設計，白色走現代風的立面設計，格外醒目；此外，此案還邀請到新加坡SCDA建築事務所設計實品屋，成為SCDA在台室內設計首發作品。大陸建設董事長張良吉指出，全案公設完成後，首波邀請VIP客戶參觀，銷售上有不錯表現。

分析整體房市，張良吉表示，九合一大選後，核電、空汙等外界關心的議題，在公投上，獲得多數民眾支持，這也代表未來用電穩定及空汙等問題都可望改善，對經濟有較大幫助，房市也可望有正向發展。

「55TIMELESS琢白」預售階段創紀錄斥資億元打造3層鋼構白色接待中心，當時由國內頂尖空間設計師打造的樣品屋備受頂峰客層好評青睞。如今再寫新頁，邀請SCDA設計實品屋，在正式對外開放參觀之前，記者搶先採訪揭密，在SCDA設計總監麥毓宏詳盡闡述各空間設計概念與細部施作之下，著實領略一場別開生面的空間饗宴。

SCDA設計作品能夠把客戶的需求與其設計理念完美而緊密地融合，屢獲國際殊榮的峇里島ALILA VILLAS SOORI就是其遠近馳名代表作品之一，另位於紐約曼哈頓的SOORI HIGH LINE更是SCDA實踐將水、火和光等自然元素與高端住宅室內設計融為一體的極致圭臬。

位於信義路五段、松勇路口的「55TIMELESS琢白」基地1058.75坪，規畫為140至260坪，全案共43戶。首度為台灣建案設計實品屋，麥毓宏表示，「55TIMELESS琢白」實品屋走紐約當代都會風格設計，凸顯紐約大都會的人文低調奢華感，規畫施工耗費約8個月，內部有許多SCDA首度納入室內裝潢的巧思，像是牆面以橫幅皮革植入，便是初次嘗試，此外，進入客廳印入眼簾的金屬屏風也是為該案特別設計的，藉此讓空間擁有更多層次感、視覺更廣大。

記者參觀的139坪實品屋，麥毓宏強調，配合目標客群有招待客戶需求，客廳、餐廳有較大空間，家具建材也多從國外進口，地磚更是國內首次引用的義大利火山岩，色澤溫暖、細緻。

(中國時報)