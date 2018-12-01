景氣好壞 看房仲業營收秒懂

2018年12月01日 04:10 中國時報 （信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德）

市場觀察景氣的指標眾多，不過，許多指標有各自的盲點，但不動產景氣好不好，最直接、站在第一線仲介一定馬上有強烈的感受，因此賣了多少房子，收了多少服務費與開了多少發票，往往可以觀察出房市的熱度。

從財政統計資料庫的資料可發現，今年上半年的不動產仲介業營收（佣收）表現是近4年新高，而最新公告的7、8月不動產仲介業營收達90億元，則是年增25％，同時也是近5年以來的新高，不動產仲介業營收早已反應出房市交易量觸底回溫的跡象。

此次房市回溫六都走勢一致，2018年7、8月台北市的不動產仲介業營收為30.4億元，年增35％，增加幅度位居六都之冠，且已經超過2014年同期的水準，新北市則是7、8月營收15.1億元，年增16％，接近2014年同期的15.4億元，顯見自住買盤持續回流，雙北市今年的房市交易狀況是近4年來表現較好的時間點。

至於桃園、台中、台南與高雄，今年7、8月的不動產業營收也都是近4年新高，桃園市7、8月營收為8.2億元，年增14％，台中市為11.4億元，年增21％，台南市為4億元，年增9％，高雄市則是7.5億元，年增20％。

不過，即使不動產仲介業的營收回溫，還是回不去2014年前投資風行時全盛的水準，但若以純自住且幾乎沒有投資的市場來看，房市的表現其實還不賴！

(中國時報)