居家創意fu－挑對寢具 打造一夜好眠

寢室掌握舒適、燈光等祕訣，打造一夜好眠的環境。（HOLA提供）

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中國時報
／台北報導

根據調查顯示，台灣超過20％的民眾有睡眠障礙問題，秋冬氣溫變化大，如何睡得好成為大眾所關心的問題；IKEA建議，建立好的睡眠品質，可以透過寢具的挑選、舒適的燈光、臥室內的氣味，以及整潔的居家空間，4大祕訣具備，就能夠營造最舒適的睡眠居家環境。

寢具的挑選上，IKEA認為，要先挑選適合自己高度的枕頭，而床墊以及寢織品，購買前最好試躺、挑選自己最適合的軟硬度，寢織觸摸的感覺必須讓人感覺到放鬆，而選擇貼近自身最適溫度的棉被，才能舒適入眠。

HOLA觀察，純棉寢具因原物料為天然棉花，是最多數消費者青睞的材質首選，但純棉涵蓋範圍廣、價差高達數10倍，購買時除首選100％棉質外，確認棉種也是選購關鍵之一；HOLA表示，棉質好壞取決於產地，以埃及棉品質最佳，適宜的氣候與溼度能產出大朵棉花，抽出極長的棉纖維，纖維越長、韌性與吸水力越佳，多用於精品寢具。

而一般市售棉質寢具，可概分長纖、短纖，長短差異在纖維強韌度，長纖的韌度高，可織出更緊密的寢具，HOLA指出，若考量品質佳、價格又要親民，也就是消費者眼中CP值，新疆棉就是另個好選擇。

至於舒適的燈光，IKEA建議，可擺上一盞暖色桌燈，減低室內光線強度，有效的減輕眼睛的疲勞；還可以選擇遮光的窗簾，不被月光、街燈打擾，讓臥室成為舒適的睡眠環境。

想擁有深度的睡眠，嗅覺方面也是影響因素之一，IKEA建議，點上一盞香氛，讓臥房瀰漫一股香氣，有助於工作下班後放鬆、沉澱更好眠。

另外，國人居家空間略顯不足，若規畫不當，雜亂無章的臥室環境，也會間接影響睡眠，學會收納、打造一個舒適的臥室空間相當重要。

由於生活節奏快、多重壓力影響，調查指出，台灣約有200萬人飽受失眠困擾，若睡眠不足與失眠也會提升罹患憂鬱症的風險，根據美國睡眠醫學會的定義，品質好的睡眠要在半小時內進入睡眠狀態。

(中國時報)

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