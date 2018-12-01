兩岸女足再戰東亞盃 我拚「攻」夫足球

2018年12月01日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

東亞女足錦標賽第2輪賽程表

中華女足8月在雅加達亞運準決賽的「兩岸大戰」中，力擋大陸全場超過30次攻門，最終雖以0比1無緣爭金，卻也創下16年對戰最低輸分紀錄。12月5日兩岸女足改到於關島舉行的東亞錦標賽第2輪對決，中華隊少了主力後衛林雅涵，寄望用進攻彌補後防強度，證明對強隊也有本事破門。

「亞運當時我們用防守擋住了大陸，但當時完全沒有進攻戰術，」效力於對岸北控鳳凰俱樂部的中華隊隊長王湘惠表示，後防少了強悍的林雅涵，更禁不起讓大陸壓著打的風險，一定要踢出攻勢牽制對手，才能抗衡。

說到攻擊，中華女足上月在東京奧運首輪資格賽出征塔吉克，帶回4戰全勝、進33球失0球的完美演出，包括以9比0痛宰的蒙古，也是這次關島東亞盃的對手之一。王湘惠說：「奧運資格賽全隊的進球數很不錯，信心提升，這次對到強隊（大陸），也希望能夠用持球打出我們的攻擊。」

中華女足出征關島東亞盃，圖為行前對輔大女足練習賽的先發11人。（李弘斌攝）

少了林雅涵 防線添變數

中華隊總教練顏士凱坦言，要在1個月內連踢兩項賽事，考驗真的很大，也難免會有傷兵問題，尤其出征塔吉克全勝而歸，最後一役對菲律賓卻傷了包欣玄、余秀菁兩員大將。其中余秀菁在奧運資格賽4戰攻入10球，膝傷復原狀況卻不盡理想，反倒是扭傷腳踝的包欣玄恢復迅速，是出征關島的一大利多。

防線方面，中華隊在亞運的中後衛組合林雅涵、蘇芯芸都缺席，出征關島將以踢了奧運資格賽的「甜心後衛」張愫心，搭配從前鋒拉來客串的卓莉萍。王湘惠也看好卓莉萍的表現，「她的個人條件很符合打後衛，速度快、回防的觀念不錯，位置交替蠻快的，很清楚知道要做什麼，也很有自信。」

陸陣容強大 小心王姍姍

大陸女足雖然少了效力法甲巴黎聖日耳曼的中場好手王霜，與身高182公分的美女門將趙麗娜，陣容仍舊強大，亞運攻入致勝球的前鋒王姍姍也是危險人物。兩岸女足自從1989年亞洲盃首次於正式國際賽交鋒後，中華隊不但全敗甚至沒進過球，希望這次東亞盃有所突破。

(中國時報)