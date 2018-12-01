不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－南北攜手拚經濟 侯願緊密合作

2018年12月01日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

高雄市長當選人韓國瑜將成立「兩岸工作小組」拚經濟，對此，新北市長當選人侯友宜昨表示，兩岸間合作交流，緊密促進雙方經濟、觀光，「我都敞開心胸，願意緊密積極接觸！」

侯友宜感恩茶會最後一站昨日下午在永和登場，競選總幹事林鴻池、立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠等陪同，答謝競選幹部，永和區逾半里長出席相挺。

小內閣人選 適才適所

侯友宜強調，永和地狹人稠，有地方需都更，有地方需停車場公園，更重要的是保存永和在地好文化，他會跟議員攜手努力。

媒體持續關心小內閣問題，是否有考慮警消相關背景？侯友宜表示，小內閣大致方向、人選都有一定輪廓，未來還會繼續徵詢當事人意願；沒有一定考慮身分背景，要適才適所。

另外，核廢料問題持續受到關注，侯友宜表示，核廢料是心裡的痛，擔任副市長期間參加核安監督委員會，屢次跟台電溝通，核廢料不應放在人口稠密區，應該要專業評估安全的放置場所，希望台電盡快確定終極處置場。

侯友宜表示，樂見蔡總統關心核廢料問題，前年一場大雨，暫時儲存場旁的山坡地電塔倒塌，離乾式儲存槽僅100至200公尺，核廢料處理讓人安心嗎？

核廢放新北 心裡的痛

關於核四公投過關，侯友宜表示，最重要是核安的問題，尤其核廢料存放地點，希望中央先將這個議題明確化，再談核電。

侯友宜也提到，選後有跟韓國瑜通過電話，選前已經簽署城市治理宣言，未來不管是經濟、農業，甚至環保、能源議題，都有一個共同的想法，會緊密合作。

關於新北表演中心改為影音科技創意基地和樂園，侯表示若文化部把地交回新北市，「就會用我所有的力量把創意影音科技的樂園蓋起來。」

(中國時報)