不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－環保局農博經費 全被擱置

2018年12月01日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

農博相關經費全擱置！桃園市議會昨日進行環保局等多個局處預算審查，市議員萬美玲表示，因為農博的關係，很多人「有家歸不得」，每個單位都有農博預算看得霧煞煞，動議只要有農博字樣的經費、計7201萬餘元全遭擱置；另外，警察局也罕見的3筆有關天羅地網的預算被擱置。

公務人員有家歸不得

環保局長沈志修表示，農博40天期間主要活動經費是農業局編列，但非農博期間為了好好利用空間才由環保局接手，場地變成環境教育場域，很多市民朋友帶小孩子來看，而場所也能發揮最大的效果。

萬美玲表示，公務人員平常工作就很辛苦，但還要支援到農博，根本有家歸不得，非農博期間的活動能有過去的績效嗎？都不能確定。議員黃婉如也說：「農博與非農博，差一個字差很多」，希望所有費用運用要搞清楚，另包括劉茂群、舒翠玲等都附議。

不過包括林俐玲、劉仁照等綠營議員，認為非農博期間，還是有其功用，盼國民黨議員三思；而議員詹江村更認為廠商在農博期間贊助經費應列入審查，副市長王明德緩頰：「他們是做企業形象」，2人一度針鋒相對，詹不禁道：「搞得好像我在汙衊廠商！」

天羅地網費用也碰釘

另外，警察局經費雖然是逐頁審查，但因為警察是人民保母，基於尊重幾乎都是「包裹通過」，但今年卻出了特例，黃婉如動議擱置天羅地網3460萬跟200萬移機費用，根據了解，這筆汰換費租賃式監視系統分6年執行，總金額5億多，第一年編列3000多萬元，另外，議員魯明哲認為老舊監視器不希望一直在維修，希望要有穩定的系統，另筆1億7000萬天羅地網行政院補助款項，在未說明前也遭擱置。

(中國時報)