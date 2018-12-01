不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－魚池鄉將提案 退出原住民鄉

2018年12月01日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

行政院6月公告魚池鄉畫為邵族傳統領域，附件《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》內容，像是1萬6000名漢人要看300名邵族臉色過活，引發不滿並在選戰中發酵；鄉公所決定12月初將在鄉代會臨時會中，提出該鄉「退出平地原住民鄉」議案！

魚池鄉面積1萬2137公頃、人口約1萬6000人，其中邵族300人，但傳統領域畫設卻多達8095.47公頃，其公平比例原則與一般認知邏輯有極大不同。

寄黑函 矛盾選戰中發酵

尤其《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》內容，凡在領域範圍內修水溝、邊坡施作等小工程都還得經邵族同意，且白紙黑字清楚載明，賦予邵族的權限無限上綱。

經過鄉親激烈抗議後，原民會7月底函文鄉公所提修正摘要，將同意事項限縮為「從事依環境影響評估法第五條規定應實施環境影響評估之開發行為者」；至於一般的小工程則不再受制於部落。

但對於傳統領域面積並未退讓，且同意權限縮也未被鄉親接受。此矛盾在選戰中發酵，2張國民黨批判文宣及1張未署名黑函猛攻鄉長陳錦倫。

陳錦倫妻王秋淑競選縣議員，最後以170票之差成「落選頭」，支持者為她叫屈，認為若非黑函惡質攻擊，應會上榜。

發傳單 向全體鄉親解釋

陳錦倫表示，所有政治責任或委屈都由他來承擔，但鄉親誤解要釐清；魚池鄉被動納入平地原住民鄉是在2002年；部落諮商同意權規定則為2014年原基法修正、立法院通過，且新版已限縮，並非包山包海。

為此，魚池鄉公所擬發傳單向全體鄉親解釋說明；為表達捍衛鄉民權益決心，12月3、4、5日鄉代會臨時會將主動提案「維護族群和諧、退出平地原住民鄉」議案。

(中國時報)