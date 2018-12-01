不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－嘉市議長選舉 查賄影響戰局

2018年12月01日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

第10屆嘉義市無黨籍議員有13席，成為「無黨最大」，議長、副議長之爭目前浮上檯面的有無黨籍莊豐安搭配蔡榮豐，吳上明、郭明賓也被點名問鼎議長，前雲林縣議長蘇金鍠之子蘇澤峰表態爭取副議長，國民黨、民進黨觀望，檢方將對涉賄當選人提當選無效之訴，讓選情更撲朔迷離。

莊豐安搭蔡榮豐 呼聲高

嘉義市選委會昨日公布當選名單及競舉費用補貼款，市長當選人黃敏惠獲5萬8558票、補貼175萬6740元；涂醒哲獲5萬6256票、補貼168萬7680元；蕭淑麗獲2萬5572票、補貼76萬7160；東區議員得票數吊車尾5人及西區議員吊車尾4人不補貼，其餘人均獲補貼。

下屆議員23席，國民黨搶下5席，民進黨4席，台聯1席，無黨籍13席，無黨籍莊豐安及蔡榮豐搭檔角逐議長、副議長的呼聲高，連任成功的政二代蘇澤峰卻於臉書PO文宣布「澤峰要爭取嘉義市第10屆副議長」，議員張敏琪對蘇的表態持保留態度。

約4至6人 不排除被訴

涉賄遭傳喚到案的副議長郭明賓有意更上一層樓，資深議員吳上明也被點名爭取議長大位，國民黨、民進黨是否推出人選爭奪寶座，尚不明朗，議長選局仍撲朔迷離，但查賄也可能影響選戰布局。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，九合一選舉落幕，但仍持續查賄，選委會公告當選人之後30日內，檢方將依法對涉嫌賄選情節重大之當選人提起當選無效之訴，目前嘉義縣市議員、鄉代表約有4至6人不排除被訴。

(中國時報)